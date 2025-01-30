Acısı ilk günkü gibi taze

Asrın felaketi olarak bilinen Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Osmaniye Esenevler Mahallesi'nde bulunan Bilge Sitesi'nin bir blokunun yıkılması sonucu 105 kişi hayatını kaybetmiş, 6 kişi yaralı kurtulmuştu. Sitenin 4'üncü katında eşiyle yaşayan Hülya Hınıslı da enkazdan yaralı kurtulan 6 kişi arasında yer aldı. Hastanedeki 4 aylık tedavisi ve geçirdiği ameliyatların ardından haziranda taburcu edilen Hınıslı, kaybettiği eşi ve komşularının acısını yüreğinde taşıyor. Hınıslı, her gün yıkılan sitenin bulunduğu alana gidip eşi ve komşularıyla olan anılarını yâd ederek teselli bulmaya çalışıyor. Eşinin adının yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmayan Hülya Hınıslı, "Keşke eşim de 105 komşum da benim gibi yaralı kurtulsaydı. Acıları geçmiyor, nasıl geçecek bilmiyorum. Buraya her geldiğimde farklı hissediyorum. Hepsi iyi insanlardı" dedi.