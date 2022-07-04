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Giriş Tarihi: 4.7.2022 15:37 Son Güncelleme: 4.7.2022 15:37

Açlık Otu Nasıl Kullanılır? Açlık Otu Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır, Deve Gözü Otunun Faydası Nedir?

Açlık Otu Nasıl Kullanılır? Açlık Otu Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır, Deve Gözü Otunun Faydası Nedir?

Zayıflamak veya sağlığını korumak için diyet yapmak isteyenlerin ilgi duyduğu bitkilerden biri de açlık otudur. Açlık otu kişiyi tok tutar ve metabolizmasını hızlandır. Adını birçok sağlığa dair TV programlarında veya makalelerde duymuş olabilirsiniz. Bitki çayı veya yemeklerde tüketilebilen açlık otu hakkında merak edilenleri hazırladık. Açlık otu nasıl kullanılır? Konusunda üzerinde duracağız. Açlık otu ne işe yarar, nasıl hazırlanır? İşte bu şifalı bitki hakkında merak edilenler…

Geçmiş tarihte Mezopotamya'ya kadar uzanan bir mazisi olan ve Osmanlı Dönemi'nde de oldukça çok kullanılan açlık otu, günümüzde de etkileri ve faydaları incelenen bitkiler arasındadır. Açlık otu birçok faydası olan özel bir bitki türü olduğu için sağlık uzmanları ya da bitki uzmanları tarafından faydaları sıklıkla dile getirilmektedir. Verdiği tokluk hissi nedeniyle kilo vermenize yardımcı olurken diğer yandan da formunuzu korumaya yardımcı olmaktadır. Doktorlar tarafından da tavsiye edilen açlık otu kabızlık için birebir çözümdür. Açlık otu ne işe yarar, nasıl hazırlanır? Bu konuyu ele alacağız. Açlık otu nasıl kullanılır? İşte tüm ayrıntılar…

Açlık Otu Nasıl Kullanılır?

Açlık otu, ülkemizde deve gözü otu, erkek sinameki gibi isimlerle de bilinmektedir. Deve gözü otu faydaları nedir? Sorusunun yanıtını madde madde açıkladıktan sonra nasıl kullanılır sorusunun yanıtına geçeceğiz.

  • Bağırsak sorunlarına iyi gelir ve bu sayede kabızlığı önler.
  • Kilo verme sürecini hızlandırmaktadır.
  • Uzun süre tokluk hissi sağlamaktadır. Bu sayede fazladan öğün yapmak zorunda kalmazsınız.
  • Hazımsızlığa iyi gelerek kolay sindirim sağlarsınız. Bu da midenizin rahatlamasını sağlar.
  • Metabolizmayı hızlandırır ve kilo vermeye yardımcı olur.
  • Bağırsak florasının sağlığını korumaktadır.
  • Tansiyonun dengelenmesine yardımcı olmaktadır.
  • Vücudunuzun ihtiyacı olan enerjiyi verir.

Açlık otunu en iyi şekilde kullanmak için içerek tüketmelisiniz. Etkili ve zayıflatıcı bir fincan açlık otu çayı demleyerek bunu sağlayabilirsiniz. Açlık otunu kuru şekilde bitki haliyle yemeniz tavsiye edilmemektedir. En iyi yöntem bir miktar sıcak su ile açlık otunun demlenmesini sağlamak ve sonra tüketmek olacaktır.

Açlık Otu Zayıflamak ve Kabızlık İçin Nasıl Kullanılır?

Açlık otundan bitki çayı yapmak istiyorsanız ve bu bitki çayı ile beraber zayıflamak ayrıca kabızlık sorununu çözmek istiyorsanız sizlere aktaracağımız adımları inceleyebilirsiniz.

  • İlk önce yaklaşık 10 adet açlık otu elde edin.
  • Açlık otunu 250 ml ölçüdeki kaynar suyun içine atın ve demlenmesini bekleyin.
  • Demleme süresi 5 dakika olmasına dikkat edin.
  • Daha sonra açık otunun suyunu süzerek bir fincana aktarın.
  • Dilerseniz aynı miktardaki su ile kaynatıp da içebilirsiniz.
  • Fakat Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu, bitkilerin kaynayarak hazırlanmasını önermemektedir. Çünkü kaynayan bitkiler besin değerini kaybettiğini söylemektedir.

Not: Açlık otunu aktarlardan bulabilirsiniz. Taze olmasına özen gösterin. Alabileceğiniz açlık otunu, kapalı kavanozda, serin yerde muhafaza edin. Eğer kronik bir hastalığınız varsa, açlık otunu içmeden önce doktorunuza sormanız kesinlikle tavsiye edilmektedir.

Açlık Otunu Kimler Kullanamaz, Zararlı Ve Yan Etkileri Neler?

  • İshal Sorunu Yaşayanlar

Kabızlık sorunu için probiyotik takviye kullananlar, açlık otunu aynı anda kullanmamalıdırlar. Açık otu bağırsaklarınızı hızlandıracağı için ciddi ishale neden olabilir. Vücutta fazla su kaybı yaşanması da muhtemeldir.

  • Fazla Tüketmeyin

Uzmanlar bu tür bitki çaylarının günde 1-2 fincandan daha fazla tüketilmesini tavsiye etmemektedir. 1 hafta içerisinde de her gün değil 2 ya da 3 kez kullanılmalıdır.

  • Yaşa, Cinsiyete Ve Özel Durumlara Dikkat!

12 yaş altındaki kişilerin, gebelerin ve emzirme dönemindeki kadınların bu bitkiyi kullanmaması gerekmektedir. Karaciğer ve böbrek yetmezliği olan hastalar, düşük tansiyonu olanlar ya da hipoglisemiye neden olabileceği için şeker hastaları tarafından kullanılmamalıdır. Ülseratif kolit gibi iltihabi bağırsak hastalığı olan, apandisiti olan ve diğer bağırsak hastalıkları olan kişiler tarafından da tüketilmemelidir.

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Açlık Otu Nasıl Kullanılır? Açlık Otu Ne İşe Yarar, Nasıl Hazırlanır, Deve Gözü Otunun Faydası Nedir?
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