Ad soyad değişikliği e devlet başvuru ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Yazım, imla hatası olan ya da gülünç değerlendirilen isimler üzerinde bu değişikliği yapabilmek e devlet isim değiştirme sistemi ile mümkün. İçişleri Bakanlığı bugüne kadar tam 298 bin 670 kişinin soyadı; 134 bin 818 kişinin ise isim değişikliği yaptığı bilgisini paylaştı. Peki, e-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, ad soyad değişikliği başvuruları son tarih!