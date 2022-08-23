Ad soyad değişikliği e devlet başvuru ekranı ile gündemdeki yerini aldı. Yazım, imla hatası olan ya da gülünç değerlendirilen isimler üzerinde bu değişikliği yapabilmek e devlet isim değiştirme sistemi ile mümkün. İçişleri Bakanlığı bugüne kadar tam 298 bin 670 kişinin soyadı; 134 bin 818 kişinin ise isim değişikliği yaptığı bilgisini paylaştı. Peki, e-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır, başvuru şartları neler? İşte, ad soyad değişikliği başvuruları son tarih!
İSİM DEĞİŞTİRMEDE SON TARİH SON TARİH 24 ARALIK 2022!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
- Genel ahlaka uygun olmayan
- Gülünç olarak değerlendirilen
- Yazım ve imla hatası olan
Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz.
Peki, e-Devlet isim değiştirme nasıl yapılır?
AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmaktadır.
e-Devlet ekranına giriş yapmalısınız.
Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
"Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak ve adımları takip edebileceksiniz