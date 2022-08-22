Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad soyad değişikliği e devlet başvuru ekranı ve dilekçe örneği

BAŞVURU SON TARİH 24 ARALIK 2022!

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:

- Genel ahlaka uygun olmayan

- Gülünç olarak değerlendirilen

- Yazım ve imla hatası olan

Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz.

Peki, nasıl?