Ad soyad değişikliği nasıl yapılır? Ad soyad değişikliği e devlet başvuru ekranı ve dilekçe örneği

Ad soyad değişikliği nasıl yapılır sorusu bugün gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü duyurusu ile gündemdeki yerini aldı. Ad soyad değişikliği başvuruları için son tarihin 24 Aralık 2022 olduğu belirtildi. Peki, ad soyad değişikliği e devlet nasıl yapılır? İşte cevaplar…
BAŞVURU SON TARİH 24 ARALIK 2022!
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şöyle denildi:
- Genel ahlaka uygun olmayan
- Gülünç olarak değerlendirilen
- Yazım ve imla hatası olan
Ad ve soyadı değişikliği başvurularınızı 24 Aralık 2022 tarihine kadar, e-devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine yapabilirsiniz.
Peki, nasıl?
AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?
Başvurular e-Devlet aracılığı ile alınmaktadır.
e-Devlet ekranına giriş yapmalısınız.
Ardından; arama kısmına "Ad ve Soyadı" yazdıktan sonra "İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması" seçeneğine tıklamanız gerekiyor.
"Mobil İmza" veya "Elektronik İmza" onayınız gerekmekte. İstenen girişi yaptıktan sona başvuru ekranı açılacak ve adımları takip edebileceksiniz.
AD SOYAD DEĞİŞİKLİĞİ E DEVLET BAŞVURU EKRANI