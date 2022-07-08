Adaçayı Nasıl Demlenir? Püf Noktalarıyla Adaçayı Nasıl Kaynatılır, Faydaları Neler, Neye İyi Gelir?

Günümüzde dışarıdaki herhangi bir yerin menüsünde bile adaçayına rastlayabiliyorken evde adaçayı nasıl kaynatılır bilmemiz gerekmektedir. Sağlıklı beslenme programlarında da içinde bulunan antioksidan ile karşımıza çıkar adaçayı. Adaçayı ile ilgili merak edilen detaylara geçelim.

Adaçayı Nasıl Demlenir?

Adaçayı hem demlemesinin kolay hem de oldukça yararlı bir bitkidir. Marketlerde de hazır poşetler içinde bulacağımız ya da kurutulmuş adaçayı olarak alabileceğimiz adaçayını demlemek için geren tek şey kaynamış su ve adaçayıdır. Aşağıda sizin için anlatacağımız tarif bir kişilik 1 fincan adaçayı tarifidir. İsterseniz miktarları arttırarak daha çok adaçayı demleyebilirsiniz. İşte adaçayı nasıl kaynatılır sorusunun cevabı;

1 fincan suyunuzu iyice kaynatın

Kaynayan suyunuzu adaçayınızı demleyeceğiniz yere aktarın

Suyun içine kurutulmuş ya da poşet haldeki adaçayınızı atın ve 5-6 dakika boyunca ağzını kapatarak demlenmeye bırakın.

Demlenen adaçayınızı dilediğiniz gibi tatlandırarak servis edebilirsiniz.

Adaçayının Faydaları Nelerdir?

İçimi kolay ve aromatik bir çay olan adaçayının vücudumuza oldukça fazla yararı bulunmaktadır. Sindirim sorunlarından tutun da hormon dengelemeye kadar yardımcı olan adaçayının yararları ise şöyledir;

Hazımsızlığa iyi gelir, gaz söktürücüdür.

Gece terlemelerine iyi gelir.

Adet düzensizliklerinde adet söktürücü olarak tüketilir.

Ağız ve diş eti sıkıntılarını azaltır.

Yaraların hızlı iyileşmesine yardım eder.

İçeriğinde B vitamini bulunan adaçayı hafızayı güçlendirir.

Adaçayı Kaynatmanın Püf Noktaları?

Her bitki çayının demlenmesinde olduğu gibi adaçayı demlemenin de püf noktaları bulunmaktadır. Adaçayı demlerken dikkat etmeniz gereken en önemli nokta adaçayının kaynatılmaması gerektiğidir. Adaçayınızı demlemek için kaynamış suyun içine atmalı ve en fazla 5-6 dakika demlenmeye bırakmalısınız.

Fazla Adaçayı Tüketmenin Zararları Nelerdir?

Vücudumuza faydalarının yanında yan etkileri ve fazla tüketildiğinde zararları da olan bir çay olan adaçayını dikkatli ve dozunda tüketmek oldukça önemlidir. Adaçayının fazla tüketimindeki zararları aşağıdaki gibidir;