Adak Kurbanını Kimler Yiyemez? Adak Etini Kimler Yiyebilir, Kimlere Verilebilir?

Adak kurbanı kimler yiyemez sorusunun cevabı, adağın kabul olması için getirilen bir kuraldır. Bu kuralın çizgileri nettir. Dolayısıyla Adak kurbanını kimler Yiyebilir içerisinde yer alan kişiler de nettir. Bu çizginin dışına çıkmadan konuya hâkim olursak doğru yoldayız demektir. Bu yolun başlangıcı da sonu da adak kurbandan kimler yiyemez, adak eti yenir mi sorusuna bağlıdır. Aralara serpiştirilecek bazı farklılık olacaktır. Buna örnek olarak adak eti kardeşe verilir mi verilebilir.

Adak Kurbanını Kimler Yiyemez?

Bir insan adak adadıysa ve bunu yerine getirdiyse sevap kazanacaktır. Adak bir kişi için zorunlu değildir. Fakat Diyanetin açıklamasına göre adak, bir kişinin kendisine bir şeyi vacip kılmasıdır. Dolayısıyla buradan adağın bir kişi için zorunlu olmadığını, adak adarsa ve bunu yerine getirirse de sevap alacağı çıkarımını yapabiliriz. Ayrıca adağın diğer ismi olarak nezir kavramını kullanabiliriz. Nezrin yani adağın tam olarak yerine getirilmesi için adak kurbanını kimin yiyip yiyemeyeceği de önemlidir. Bu konu diğer başlıklarda net bir şekilde açıklanacaktır.

Adak Etini Kimler Yiyebilir?

Örneğin bir işinizin olmasını istiyorsunuz ve bu işiniz olursa da kurban kesmeyi adak adadınız. İşiniz oldu ve adağınızı yerine getirdiğinizde adağınızı dağıtmanız gerekecektir. Aslında bu da bir dayanışmadır. Maddi durumu iyi olmayan insanlara adağınızı dağıtır ve yedirirsiniz. Burada önemli olan bu adağın kimlerin yiyip yiyemeyeceğidir. Öncelikle söylenmelidir ki maddi durumu iyi olan, zengin olan birine adağınızı yedirmemelisiniz. Adak etini kimler yiyebilir aşağıda maddeler halinde verilecektir.

Adak etini kimler yiyebilir sorusunun tek bir cevabı vardır. İhtiyaç sahibi herkes adak etinden yiyebilir.

Adak Etini Kimler Yiyemez?

Adak konusu hassas bir konudur. Çünkü adak adadığınız da tam olarak gerçekleşmesi için gerekli olan her şeyi uygulamanız gerekir. Örneğin adak etini kimlerin yememesi gerektiğine özen göstermelisiniz. Yoksa adağınız kabul olmayabilir. Bu noktada adak etini kimlerin yiyemeyeceğinden bahsedilecektir. İlk olarak daha öncede vurgulandığı üzere maddi durumu olan hiç kimse adak etini yememelidir. Ayrıca adak sahibi, eşi, annesi, babası, dedesi, ninesi, çocukları ve torunları adak etinden yiyemez.