Adalar Belediyesi’ne rüşvet operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Adalar Belediyesi'ne yönelik sit alanlarındaki kaçak yapılara ve ruhsatsız işletmelere rüşvet karşılığında göz yumulduğu ihbarları gelmesi üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak ile bazı birim amirleri ve belediye çalışanları hakkında "rüşvet", "irtikap", "resmi belgede sahtecilik", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından inceleme başlatıldı. Soruşturmada 40 ayrı eylemde toplam 47 şüphelinin yer aldığı belirlendi. 19 Haziran Cuma günü yapılan operasyonla Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat, Belediye Başkan Yardımcıları Hüseyin Yılmaz ve Fırat Durak'ın aralarında olduğu 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemlerinin ardından 39 şüpheli adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

35 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılık işlemlerinin ardından Hakimliğe sevk edilen şüphelilerden 35'i tutuklanırken 4 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri ile serbest bırakıldı.