Adalar’a gitmek isteyenler Kabataş İskelesi’nde yoğunluk oluşturdu

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili ve güneşli hava birleşince vatandaşlar kendilerini sahillere attı. Bayramın son gününü değerlendirmek isteyen ve güneşli havanın tadına varmak isteyen vatandaşlar, Adalar'a gitmek için Kabataş İskelesi'ne akın etti. İskeleye gelen vatandaşlar vapurlar önünde yoğunluk oluştururken, turnikelerden geçen yolcular koşarak vapurlara bindi. Adalara gitmek için heyecan yaşayanlarla birlikte daha önce gidenlerin dönüşüde aynı yoğunluktaydı.

ADALARA İLK KEZ GİTMENİN HEYECANINI YAŞADI

Ailesiyle birlikte Adalar'a gitmek için Kabataş'a gelen Sena Dursun, "Ailecek adalara gidelim dedik. Bayram tatilini değerlendirelim bu güzel havayı kaçırmayalım dedik. Çok güzel yani, hava güzel, bayram güzel. Bayram çok çok güzel geçiyor. Hep gezdik. Hiç evde durmadık. Bu fırsatı değerlendirelim dedik. Adalara daha önce hiç gitmedim. İlk defa gideceğim. Büyükada'ya giderek deneyimlemiş oluruz hem" şeklinde konuştu.

BURSA'DAN GELDİ CUMHURBAŞKANINI GÖRDÜ SOLUĞU ADADA ALACAK

Bursa'dan İstanbul'a geldiğini dile getiren Talha Şenyiğit, "Bursa'dan geldim. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın programı vardı. Sabah Ayasofya'daydık. Daha sonrasında Haliç Kongre Merkezi'ne geçtik. Bayramlaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızı da orada gördük. Selam verdik. Tabii oranın hem manevi hem de atmosferi çok mükemmeldi ki Ayasofya gibi bir yerde şu an bayramın neticesinde mükemmel bir atmosfer vardı. Şimdi burada adalar olsun, buradaki kalabalık olsun İstanbul'un huzurunu yaşatıyor. Onun ardından gezdik. Biraz da buranın atmosferini de yaşadık. Buradan Mudanya'ya geçeceğiz, Bursa'ya. Daha sonrasında da işimize bakacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

FURKAN DİNER, "İSTANBUL'U BAYRAMDA BİR BAŞKA SEVİYORUM"

Bayramlarda İstanbul'u çok sevdiğinden bahseden Furkan Diner, "Ben İstanbul'dayım, buradayım. İstanbul'u çok seviyorum. Özellikle bayramda bir başka seviyorum. Çünkü İstanbul'umuz bomboş oluyor, trafik sorunu olmuyor. Bir yandan da denizin rengi de şu an turkuaza döndü. Tam böyle fotojenik bir İstanbul'u izliyoruz. Manzarası mükemmel, insanları mükemmel. Yani bayramda İstanbul gezilir bence. Mükemmel bir yer. Dün de arkadaşımın da dediği gibi programlara katıldık. Çok rahat bir şekilde İstanbul'u gezebiliyorduk" dedi.

