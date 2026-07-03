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Giriş Tarihi: 3.07.2026

Adalar’daki bıçaklı vahşete tutuklama

Elyesa Karatepe Elyesa Karatepe
Adalar’daki bıçaklı vahşete tutuklama
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İstanbul Adalar'da geçtiğimiz cuma günü akşam saatlerinde iddiaya göre, 44 yaşındaki Hakan Kaşıkçı ile bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmasının kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştüğü olayda Kaşıkçı kalbinden bıçaklandı. Ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan adam, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olaydan kısa süre sonra polise teslim olan Hasan Mansur Ağgöz, savcılık ifadesinde suçunu itiraf etti. Geçmişte kasten yaralama ve tehdit gibi 8 ayrı suç kaydı bulunan Hasan Mansur Ağgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından "Kasten adam öldürme" suçundan Adalar Adliyesi'ne sevk edildi. Ağgöz, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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#İSTANBUL #ADALAR

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Adalar’daki bıçaklı vahşete tutuklama
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