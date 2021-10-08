Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ziyaret ve incelemelerde bulundu

Programına "Mağdur Odaklı Adalet Buluşmaları" toplantısıyla başlayan Bakan Gül, Valilik ziyaretinin ardından beraberindekilerle birlikte tarihi ve kültürel dokusu ile bir açık hava müzesi konumdaki Mardin'in tarihi yapıları incelemesinin yanı sıra çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

ADALET SARAYI İNŞAATINDA İNCELEMELER YAPILDI

Bakan Gül, ilk olarak çalışmaların devam ettiği Mardin Adalet Sarayı hizmet binasının inşaat alanında incelemelerde bulunarak çalışmaların son durumu hakkında brifing aldı.



Yeni Adalet Sarayı hizmet binası inşaat alanındaki incelemelerin ardından Adliye Sarayı'nı ziyaret eden Bakan Gül, girişte savcılar, hakimler ve adliye çalışanları tarafından karşılandı. Bir süre adliye çalışanlarıyla sohbet eden Bakan Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Aydın Turhan'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgiler aldı.



Birinci Cadde üzerindeki esnafları tek tek ziyaret eden Bakan Gül, esnaflara bereketli kazançlar dilerken ziyareti sırasında karşılaştığı vatandaşlarla da bir süre sohbet etti.



Daha sonra Bakan Gül, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek cezaevinin genel durumu hakkında bilgiler aldı. Temasları esnasında Mardin'in eşsiz yapılardan olan Kasımiye Medresesi ve Deyrulzafaran Manastırını ziyaret edip incelemelerde bulunan Bakan Gül, Medrese ile Manastır hakkında bilgiler aldı.