Adalet Bakanı Akın Gürlek Sultangazi’de ramazan coşkusuna ortak oldu

Adalet Bakanı Akın Gürlek, İstanbul'da Sultangazi Belediyesi tarafından kurulan Sultangazi Ramazan Etkinlik Çaldır'ında Aile Sıcaklığında Ramazan Programına katıldı. Sultangazi Ramazan Etkinlik Çadırı'nı ziyaret eden Bakan Gürlek, etkinliğin sıcak ve kapsayıcı atmosferine dikkat çekti. Bakan Gürlek, "Sultangazi'nin sokaklarında, çadırlarında, standlarında Nevşehir'in, Niğde'nin, Aksaray'ın hasretini tanıyan, taşıyan hemşehrilerimizin gözlerinde muhabbeti az önce gördüm. Bu bir birliktelik coğrafyanın değil, aslında gönlün birlikteliğidir. Demek ki burada aynı gönlü, aynı duyguları ifade ediyoruz." dedi.

"RAMAZAN İNSANIN HEM KENDİSİYLE HEM DE TOPLUMLA MUHASEBE YAPTIĞI BİR AYDIR"

Ramazan ayının manevi atmosferine vurgu yapan Bakan Gürlek, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi kurtuluş olan bu mübarek Ramazan ayında gönüllerimizi aynı sofrada buluşturan Rabbime hamdolsun. Bugün burada Sultangazi İftar sofrasında bir araya gelirken aslında aynı vicdan sofrasına oturuyoruz. Çünkü Ramazan insanın hem kendisiyle hem de toplumla muhasebe yaptığı bir aydır." İfadelerini kullandı.

"86 MİLYON VATANDAŞIMIZIN HAKKINI, HUKUKUNU ELİMDEN GELDİĞİNCE KORUYACAĞIMA SÖZ VERİYORUM"

Program öncesinde İstanbul 2 Nolu Barosunun iftarına katıldıklarını hatırlatan Bakan Gürlek, "Adalet bu milletin en güçlü harcıdır. Devlet dediğimiz yapı adaletle ayakta durur. Biz de Adalet Bakanı olarak bu göreve talip olduk. İnşallah 86 milyon vatandaşımızın hakkını, hukukunu elimden geldiğince koruyacağıma söz veriyorum." dedi. Siyaset anlayışlarının birleştirici bir ruh üzerine inşa edildiğini belirten Bakan Gürlek, "Bizim siyaset anlayışımız birleştirici ruh üzerine inşa edilmiştir. Ayrıştıran değil, birleştiren, ötekileştiren değil, kucaklayan bir anlayış vardır. Çünkü bu millet farklılıklarla çatışma sebebi değil zenginlik sebebi olarak gören büyük bir millettir." ifadelerini kullandı.

"KİM MAĞDURSA BENİ BULSUN KAPIM HER ZAMAN AÇIK"

Hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat çeken Adalet Bakanı Gürlek, herkes için eşit ve tarafsız bir adalet anlayışıyla hareket edeceklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti: "Hiçbir kimse hukuk önünde ayrıcalıklı değildir. Hiçbir kimse hukuk koruması dışına çıkamaz. Bizim mücadelemiz Adalet Bakanlığı olarak adalet terazisinin şaşmaması içindir. Bizim sorumluluğumuz hukukun herkese eşit uygulanması içindir. Benim Adalet Bakanlığımda hukukun herkese eşit uygulandığını göreceksiniz. Kim mağdursa beni bulsun. Kapım her zaman açık. Bunu canlı yayında da söyleyelim. Ramazan'ın arındırıcı ikliminde bir kez altını çiziyorum. Birliğimizi güçlendirecek olan şey ortak değerlerimizdir. Bizim bütün milletimizin ortak değerleri aynıdır. Bunu bir kez daha kaydetmek istiyorum." Toplumsal huzurun teminatının adalet duygusu olduğuna işaret eden Bakan Gürlek, "Toplumsal huzurumuzu kalıcı kılacak şey adalet duygusudur. Bu mübarek ay kalplerimizi yumuşatsın, dilimizi güzelleştirsin, saflarımızı sıklaştırsın, soflarımızı bereketlendirdiği gibi inşallah ülkemizin de yarınları bereketlensin." dedi.