Adalet Bakanı Akın Gürlek’e memleketinde coşkulu karşılama

Geçtiğimiz günlerde göreve atanan Adalet Bakanı Akın Gürlek, ilk ziyaretini memleketi Nevşehir’e gerçekleştirdi. Gürlek, Acıgöl ilçesinde partililer ve vatandaşlar tarafından davul zurna eşliğinde karşılandı.

İlçe girişinde toplanan kalabalık, Bakan Gürlek'e yoğun sevgi gösterisinde bulundu. Karşılama sırasında "33 yıl bekledik biz bu günü", "Olsun HZ. Ömer, haksıza hırsıza dinmesin kinin", "Bugün değil yıllardır akıncıyız biz", "Tam bir devlet aklı Kütük Nevşehir Kozaklı", "Senin gibi yiğitler kaybetmez özünü", "Kil Ömer'in adaletini kir hırsızın kalemini" ve "Akın akın geliyoruz" yazılı pankartlar taşındı.

Coşkulu karşılamada kurban kesimi de gerçekleştirildi. Dualar eşliğinde yapılan kurban kesiminin ardından Gürlek, vatandaşlarla selamlaşarak bir süre sohbet etti. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Acıgöl'deki karşılamanın ardından Gürlek, Cuma namazını kılmak üzere Nevşehir Külliye Camii'ne geçti. Cami çıkışında da vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Gürlek, cemaatle bir araya geldi.

