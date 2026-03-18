Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten 18 Mart mesajı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gürlek, zaferin milletin inanç ve vatan sevgisinin en güçlü göstergelerinden biri olduğunu vurguladı.

"BU AZİZ VATANIN EMANETİNE SAHİP ÇIKMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUĞUDUR"

Mesajında Gürlek, "18 Mart Çanakkale Zaferi; imanın ve vatan sevgisinin destana dönüştüğü büyük bir kahramanlıktır. Her türlü imkansızlığa rağmen verilen bu mücadele, milletimizin azmini ve kararlılığını tüm dünyaya göstermiştir. Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı'mıza ilham olmuş, istiklal irademizi daha da pekiştirmiştir. Şehitlerimizin kanlarıyla mühürlenen bu aziz vatanın emanetine sahip çıkmak hepimizin en büyük sorumluluğudur" dedi.

"RAHMET VE ŞÜKRANLA YAD EDİYORUM"

Mesajında anma ve şükran vurgusu da yapan Gürlek, "Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıl dönümünü gururla anarken; başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmet ve şükranla yad ediyorum. Ruhları şad, mekanları ali olsun." ifadelerini kullandı.