Adalet Bakanı ‘faili meçhul ve şüpheli dosyaların yeniden’ açılacağına işaret etmişti! 12 yıl sonra cinayet olduğu ortaya çıktı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde 2014 yılında 'intihar etti' denilerek kapatılan 17 yaşındaki Fatma Koçak'ın dosyasını yeniden açan polis, cinayeti ortaya çıkardı. Fatma'nın öz annesi ve üvey kardeşi tarafından öldürüldüğü belirlendi, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, "Faili meçhul olarak nitelendirilen ve daha önce takipsizlik kararı verilen tüm dosyalar yeniden incelenmektedir" yönündeki değerlendirmeleri doğrultusunda, söz konusu dosyalar ile intihar/cinayet değerlenmesindeki dosyalar büyük bir hassasiyetle ele alınmaya devam ediliyor. Akın Gürlek'in talimatıyla bu dosyalara bakan özel ekip tarafından Adıyaman'da 2014 yılında hayatını kaybeden Fatma Koçak'a ilişkin dosya da yeniden ve çok yönlü şekilde değerlendirildi. Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen süreçte, daha önce beraat kararı verilen sanıklar hakkında, Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 17 Aralık 2025 tarihli bozma kararı doğrultusunda işlem yapılmıştı. Yargıtay kararında; Fatma Koçak'ın kendi iradesiyle değil, sanıkların baskı, şiddet ve zorlamaları sonucu intihara sürüklendiğine, olayın intihar süsü verilerek kurgulandığına ve eylemin nitelikli kasten öldürme suçunu oluşturduğuna işaret edilmişti.

ANNE VE ÜVEY KARDEŞ TUTUKLANDI

Polis ekipleri, Fatma Koçak'ın av tüfeğiyle karnından vurulma açısını ve o dönem ki ifadeleri yeniden analiz etti. Yapılan detaylı teknik incelemeler sonucunda, 17 yaşındaki kızın tüfeği kendisinin ateşlemediği, öldürüldüğü tespit edildi. Şüpheler Fatma'nın birlikte yaşadığı anne ve üvey kardeşine yoğunlaştı. Bu gelişmeler üzerine dosya Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi, tarafından yapılan yeni değerlendirme neticesinde Fatma'nın öz anne Ayşe Gündüz ve üvey kardeş Kadir Korkut gözaltına alındı. Polisteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen anne ve oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATMA AİLESİNE SIĞINDI

Polis ekiplerinin araştırmasına göre, babasını kaybeden Fatma Koçak, 17 yaşındayken mahkeme kararıyla Nevşehirli B.A.K. ile evlendirilmişti. Ancak Nevşehir'e giden genç kız, eşinden kaçarak Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesindeki ailesinin yanına sığındı. Yargılama sürecinin ilk duruşması 12 Mayıs 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir.

