Adalet Bakanı Gürlek: "Sakarya'nın yeni adliye binası 2026 sonunda tamamlanacak"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere bugün Sakarya'ya geldi. Sakarya'daki ilk durağı Sakarya Valiliği olan Bakan Gürlek'i burada Sakarya Valisi Rahmi Doğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti Sakarya Milletvekilleri Ertuğrul Kocacık, Ali İnci ve Çiğdem Erdoğan ile Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar karşıladı. 15 Temmuz Camili Mahallesi'nde bulunan Şeyh Edebali Camii'nde kılınan cuma namazının ardından Sakarya Valiliği'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Gürlek, Sakarya'daki adalet yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu.





"SAKARYA TÜRKİYE'NİN KALKINMA HAMLESİNE OMUZ VERİYOR"

Türkiye Yüzyılı ve Adalet Yüzyılı vurgusu yapan Gürlek, Sakarya'nın üretim, ticaret ve yaşam kalitesi açısından önemli bir şehir olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bereketli topraklarıyla tarımın, güçlü organize sanayi bölgeleriyle üretimin, stratejik konumuyla ticaretin ve eşsiz doğasıyla hayat kalitesinin merkezi olan Sakarya'dayız. Türkiye'nin kalkınma hamlesine omuz veren, adeta yükünü çeken bir şehir. Aynı zamanda geniş bir gönül coğrafyasının izlerini taşıyor. Bu şehir bir arada yaşamanın, huzurun ve dayanışmanın en güçlü örneklerinden biridir."



2002 yılı ile bugün arasındaki farkı rakamlarla anlatan Bakan Gürlek, "2002 yılından önce Türkiye'de adalet hizmet binalarımızın toplam kapalı alan kapasitesi 596 bin metrekare iken, 2026 yılı Mart ayı itibarıyla bu rakam 6 milyon 76 bin metrekareye ulaştı. AK Parti hükümetinin adalet binalarına ve adalet hizmetine verdiği önemi bu rakam net bir şekilde göstermektedir" ifadelerini kullandı. Bakan Gürlek, "2026 yılı yatırım planımızda toplam 65 yeni adliyenin yapılması yer alıyor. Yeni adliye binalarımızı daha insan odaklı ve daha teknolojik şekilde tasarlıyoruz. Hem vatandaşlarımızın hem avukatlarımızın hem de özellikle çocuklarımızın ve mağdur kadınlarımızın sosyal alanlara erişebileceği ortamlar oluşturuyoruz. Burası sadece bir adliye değil aynı zamanda bir hizmet alanı olarak tasarlanacak" dedi.





SAKARYA'NIN YENİ ADLİYE BİNASI 2026'DA TAMAMLANACAK

Sakarya'da yapımı süren yeni adliye binasına ilişkin bilgi veren Gürlek, 26 Temmuz 2021'de ihalesi yapılan projenin yıl sonunda tamamlanmasının planlandığını açıkladı. Yeni adliye kompleksinin 102 bin 916 metrekare kapalı alana sahip olacağını belirten Gürlek, "Buraya gelmeden önce başsavcımızla da konuştuk. İnşallah aralık ayından önce teslim edileceğini söyledi. Şimdiden Sakarya'mıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.



SAKARYA'YA BÖLGE İDARE MAHKEMESİ GÜNDEMDE

Bakan Gürlek, Sakarya'da iş yoğunluğunun her geçen gün arttığını ve yeni mahkemelerin kurulduğunu belirterek, şehre yeni bir Bölge İdare Mahkemesi kurulmasının gündemde olduğunu söyledi. Gürlek, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu yönde talebi var. Bu talebi değerlendireceğiz." dedi.





"SADECE ADLİYE BİNASI YAPMIYORUZ"

Adalet yatırımlarının sadece fiziki binalarla sınırlı olmadığını vurgulayan Gürlek, hakim ve savcı sayısı ile yargı altyapısının da güçlendirildiğini belirtti. Bakan Gürlek, "Sürekli olarak adliye binası yapmakla kalmıyoruz, aynı zamanda hakim ve savcı kalitesini ve fiziki şartları artırıyoruz. Sakarya'da 2002 yılında toplam 77 mahkeme bulunmaktayken bugün bu sayı 164'e yükseldi. Türkiye genelinde ve Sakarya'da attığımız her adım, yürüttüğümüz her yatırım güçlü Türkiye vizyonu için sahada gerçekleştirdiğimiz çalışmaların bir parçasıdır" diye konuştu.