Adalet Bakanı Gürlek: “Terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor”

Nevşehir programı kapsamında Valiliğe geçen Bakan Gürlek, burada Ali Fidan ve protokol üyeleri tarafından karşılandı. Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Fidan, ilde yürütülen çalışmalar ile Nevşehir'in genel durumu hakkında Bakan Gürlek'e bilgi verdi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gürlek, doğup büyüdüğü şehirde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün doğup büyüdüğüm, her sokağında hatıram olan güzel memleketim Nevşehir'de bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Hemşehrilerimizin gösterdiği sıcak karşılama için kendilerine teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde yürütülen "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Gürlek, "Ülkemizde terörsüz Türkiye süreci çok güzel gidiyor. İnşallah bunun meyvelerini toplamak üzereyiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Birlik ve beraberliğimiz güçlendikçe Türkiye daha ileriye gidecek" dedi.

Nevşehir'in Kapadokya'nın kalbi konumunda olduğunu vurgulayan Gürlek, turizm, tarım, eğitim ve girişimcilik alanlarında şehrin daha da gelişmesi için çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.

Bakan Gürlek, Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin her alanda ilerlediğini belirterek, Nevşehir'in gelişimi için gerekli adımların atılmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.