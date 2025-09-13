Adalet Bakanı Tunç’tan şehit ailesine ziyaret!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari'de 10 yıl önce şehit düşen Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün ailesine ziyarette bulundu.
Bakan Tunç ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, paylaşımında, "10 yıl önce Bundan 10 yıl önce Hakkâri'de şehit olan kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün kıymetli ailesini Balıkesir'de ziyaret ettik.
Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye "Terörsüz Türkiye" hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.
Bundan 10 yıl önce Hakkâri'de şehit olan kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün kıymetli ailesini #Balıkesir'de ziyaret ettik.— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) September 13, 2025
Şehidimizi dualarla andık, ailemizin dinmeyen acısını paylaştık.
Canı pahasına vatanımızı koruyan aziz şehidimizin hatırasını da geride… pic.twitter.com/c85tSAEV1a