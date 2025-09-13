Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanı Tunç’tan şehit ailesine ziyaret!
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Hakkari’de 10 yıl önce şehit olan Astsubay Çavuş Deniz Göçkün’ün ailesine ziyarette bulundu. Bakan Tunç, ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, yaptığı paylaşımda, “Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye “Terörsüz Türkiye” hedefimize mutlaka ulaşacağız” ifadelerine yer verdi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç Hakkari'de 10 yıl önce şehit düşen Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün ailesine ziyarette bulundu.

Bakan Tunç ziyareti sosyal medya hesabından duyururken, paylaşımında, "10 yıl önce Bundan 10 yıl önce Hakkâri'de şehit olan kahraman askerimiz Astsubay Çavuş Deniz Göçkün'ün kıymetli ailesini Balıkesir'de ziyaret ettik.

Şehidimizi dualarla andık, ailemizin dinmeyen acısını paylaştık. Canı pahasına vatanımızı koruyan aziz şehidimizin hatırasını da geride bıraktığı emanetlerini de daima başımızın üstünde taşıyacağız.

Bir daha aynı acılar yaşanmasın, yüreğimiz yanmasın, ülkemiz daha huzurlu ve güvenli olsun diye "Terörsüz Türkiye" hedefimize mutlaka ulaşacağız." dedi.

