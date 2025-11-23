Adalet Bakanı Tunç’tan Suudi Arabistan’da güçlü hukuk vurgusu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Suudi Arabistan'da düzenlenen 2. Uluslararası Adalet Konferansında konuştu.

HUKUK BELİRSİZLİK KALDIRMAZ

Bakan Tunç, hukuk düzeninin toplumla birlikte geliştiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Hukuk belirsizliği değil, açıklığı ister. Yüksek yasama kalitesi, yargının adil, hızlı ve öngörülebilir şekilde işlemesinin temel şartıdır." Türkiye'de büyük reformlara imza attıklarını hatırlatan Tunç, temel kanunların çağın ihtiyaçlarına uygun hale getirildiğini ve uygulamadan gelen talepler doğrultusunda sürekli yenilendiklerini kaydetti. Teknolojinin gelişmesiyle yeni suç tiplerinin ortaya çıktığını vurgulayan Tunç, "Mevzuatın da sürekli toplumla uyumlu hale gelmesi gerekir" dedi.

ARABULUCULUKTAN UZLAŞTIRMAYA ALTERNATİF ÇÖZÜMLER

Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini önemsediklerini belirterek, "Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk, ceza hukukunda uzlaştırma uyguluyoruz" ifadelerini kullandı.

YARGIDA DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE YAPAY ZEKA

Adalet sisteminin dijitalleşmesinde büyük mesafe kat edildiğini söyleyen Tunç, UYAP'ın bugün 48 ödül alan, uluslararası alanda örnek gösterilen bir sistem haline geldiğini hatırlattı. "Yaklaşık 3 bin adli birim ve 60 kamu kurumu tam entegrasyon içinde çalışıyor" diyen Tunç, SEGBİS ve elektronik duruşmaların da aktif kullanıldığını ifade etti. Yapay zeka konusunda da Adalet Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulduğunu açıklayan Tunç, "Yapay zekayı önemsiyoruz. Bilgi İşlem Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yapay zeka şube müdürlüğünü kurduk" dedi.

"ERİŞİLEBİLİR ADALETİN YOLU DİJİTAL DÖNÜŞÜM"

Konuşmasını erişilebilir adalet vurgusuyla tamamlayan Tunç, dijital dönüşümü doğru anlamanın çağdaş yargı sistemlerinin en temel gerekliliği olduğunu belirtti. Türkiye'nin yargıda dijitalleşmede örnek ülke konumuna geldiğini kaydeden Tunç, reformların kararlılıkla devam edeceğini söyledi.