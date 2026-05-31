Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak: Hangi kadrolarda alım olacak, başvuruları ne zaman?

Binlerce kişiye istihdam sağlayacak Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 15 bin sözleşmeli personelin hangi kadrolarda istihdam edileceği ve başvuruların ne zaman başlayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ve kadro dağılımı merak konusu olurken, kamu personeli olmak isteyenler sürece ilişkin gelişmeleri takip ediyor.
Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.
Buna göre 259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.