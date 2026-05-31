Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı 15 bin sözleşmeli personel alacak: Hangi kadrolarda alım olacak, başvuruları ne zaman?
Giriş Tarihi: 31.05.2026 11:53

Adalet Bakanlığı tarafından yapılacak 15 bin sözleşmeli personel alımı, kamu kurumlarında görev almak isteyen adayların gündeminde yer aldı. Alım yapılacak kadrolar, başvuru şartları ve başvuru tarihleri merak edilirken, adaylar yayımlanacak ilan detaylarını yakından takip ediyor. Farklı unvanlarda gerçekleştirilecek personel alımına ilişkin açıklamalar yoğun ilgi görüyor. İşte, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması...

Binlerce kişiye istihdam sağlayacak Adalet Bakanlığı personel alımı için geri sayım başladı. 15 bin sözleşmeli personelin hangi kadrolarda istihdam edileceği ve başvuruların ne zaman başlayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. Bakanlık tarafından yayımlanacak başvuru kılavuzu ve kadro dağılımı merak konusu olurken, kamu personeli olmak isteyenler sürece ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

Adalet Bakanı Gürlek, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda kadro sayılarını da detaylı olarak paylaştı.

Buna göre 259 zabıt kâtibi, 4.508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra kâtibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel alımı yapılacak.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı başvurularının her yıl olduğu gibi bu yıl da e-Devlet üzerinden alınacağı tahmin ediliyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı tarafından 2026 yılı personel alımına ilişkin başvuru tarihi henüz belli olmadı.

Haber Girişi Aleyna Bilgetekin - Editör

