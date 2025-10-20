Adalet Bakanlığı bünyesine 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI SINAV SÜRELERİ

İlk oturum olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru olacak, 80 dakika süre verilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.



Adli Yargı Sınavı 20 Aralık günü saat 14:45'te yapılacak. 35 soru ve 50 dakika süre verilecek. Bu durum diğer oturumlar için de geçerli olacak.



Adli Yargı-Avukat Sınavı 21 Aralık'ta saat 10:15'te uygulanacak.



İdari Yargı Sınavı ise 21 Aralık günü saat 14:45'te gerçekleşecek.