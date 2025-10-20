Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı bünyesine 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacak! Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladıklarını bildirdi. Sınav süreci 4 oturumdan oluşacak olup adaylar; Adli Yargı, Adli Yargı (Avukat) ve İdari Yargı alanlarında sınava girebilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak? İşte detaylar;

Adalet Bakanlığı, 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştireceğini açıkladı. Sınav, ÖSYM tarafından yapılacak ve adaylar bu sınavla seçilecek. Peki, Adalet Bakanlığı hakim ve savcı yardımcısı alımı sınavı hangi tarihte yapılacak?

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SINAVI NE ZAMAN?

Adalet Bakanlığı'nın 1000 personel alımı için başvurular, ÖSYM üzerinden 4-11 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Geç başvuru günü ise 17 Kasım olarak belirlendi. Adaylar; Genel Yetenek-Genel Kültür, Ortak Alan Bilgisi, Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavlarına katılacak.Tüm oturumlar 20-21 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek.

HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI SINAV SÜRELERİ

İlk oturum olan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi ile Ortak Alan Bilgisi Testinde 65 soru olacak, 80 dakika süre verilecek. Sınav saat 10:15'te başlayacak.

Adli Yargı Sınavı 20 Aralık günü saat 14:45'te yapılacak. 35 soru ve 50 dakika süre verilecek. Bu durum diğer oturumlar için de geçerli olacak.

Adli Yargı-Avukat Sınavı 21 Aralık'ta saat 10:15'te uygulanacak.

İdari Yargı Sınavı ise 21 Aralık günü saat 14:45'te gerçekleşecek.

ADALET BAKANLIĞI SINAV SONUÇ TARİHİ

Sınav sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından 21 Ocak 2026 tarihinde ilan edilecek. 70 puan üzeri alan adaylar dikkate alınacak. Sonuçlara göre başarılı olanlar mülakata çağırılacak.

