Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları bekleniyor!

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınav tarihi kesinleşti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar, sınavın yapılacağı yer ve saat bilgilerine adalet.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sınavda, adayların genel kültür bilgisi, ifade yeteneği ve mesleki yeterlilikleri değerlendirilecek.