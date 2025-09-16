Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı İKM sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak? Adalet Bakanlığı personel alım sonuçları bekleniyor!
Giriş Tarihi: 16.9.2025 13:47

2025 yılı Adalet Bakanlığı personel alımları kapsamında 3 bin 172 infaz koruma memuru (İKM) pozisyonu için başvurular e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı aracılığıyla tamamlandı. Başvuruda bulunan adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre sözlü ve uygulamalı sınavlara davet edilecek. İKM alımının yanı sıra hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli gibi destek kadroları da dahil olmak üzere toplamda 3 bin 500 sözleşmeli personelin istihdam edileceği bildirildi. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman belli olacak?

Adalet Bakanlığı, 2025 yılı kapsamında 5 bin personel alımı gerçekleştiriyor. Kadrolar arasında 1.500 zabıt katibi, 3.172 infaz koruma memuru (İKM) ile hemşire, teknisyen, şoför, aşçı, kaloriferci, hasta bakıcı ve hizmetli pozisyonları yer alıyor. Başvurular 15 Ağustos'ta tamamlandı. Zabıt katibi adaylarının beklediği sözlü sınav takvimi ise açıklandı. Peki,Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman belli olacak?

ADALET BAKANLIĞI İKM ALIMI SONUÇLARI YAYINLANDI MI?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları henüz ilan edilmedi. Sonuçların kısa süre içerisinde açıklanması bekleniyor.
İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav takvimi ise cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden paylaşılacak.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇ EKRANI

ZABIT KATİPLİĞİ SÖZLÜ SINAVI NE ZAMAN?

Zabıt katipliği pozisyonuna başvuran adaylar için sözlü sınav tarihi kesinleşti. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sözlü sınavlar 27 Eylül 2025 Cumartesi günü yapılacak. Adaylar, sınavın yapılacağı yer ve saat bilgilerine adalet.gov.tr üzerinden erişebilecek. Sınavda, adayların genel kültür bilgisi, ifade yeteneği ve mesleki yeterlilikleri değerlendirilecek.

