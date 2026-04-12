Adalet Bakanlığı kaynaklarından ünlüler hedef alınıyor iddiasına yalanlama

Operasyonların hem kullanıcıları hem de satıcıları kapsayan çok boyutlu bir mücadele kapsamında yürütüldüğü vurgulandı. Son iki ayda sokak satıcılarına yönelik operasyonlarda yaklaşık 400 kişinin tutuklandığı, "ünlüler dosyası" kapsamında incelenen 219 kişiden 169'unda yani yüzde 77,17'sinin kan veya saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi. Açıklamada, çalışmaların toplum güvenliği ve gençlerin korunmasına yönelik sürdürüldüğü ifade edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmalarına ilişkin kamuoyunda yer alan iddialara Adalet Bakanlığı kaynaklarından yanıt geldi. Kaynaklar, operasyonların belirli bir kesimi hedef almadığını, toplum güvenliğini esas alan kapsamlı bir mücadele yürütüldüğünü ifade etti.

"ÜNLÜLER HEDEF ALINIYOR" İDDİASI REDDEDİLDİ

Bazı sosyal medya ve basın mecralarında dile getirilen "operasyonlar yalnızca ünlülere yönelik" ve "asıl satıcılara dokunulmuyor" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilirken, uyuşturucuyla mücadelenin hem kullanıcı hem de satıcı ayağını kapsadığına dikkat çekildi.

SON İKİ AYDA 400 TUTUKLAMA

Kaynaklar, özellikle sokak satıcılarına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğünü belirterek, son iki ayda "torbacı" olarak tabir edilen yaklaşık 400 şüphelinin tutuklandığını aktardı. Bu verilerin, mücadelede arz zincirinin de hedef alındığını açıkça ortaya koyduğu ifade edildi.

"ÜNLÜLER DOSYASI"NDA YÜZDE 77 DELİL ORANI

Kamuoyunda "ünlüler dosyası" olarak bilinen soruşturmalar kapsamında toplam 255 şüpheli hakkında işlem yapıldığı, bunlardan 219'unun Adli Tıp incelemelerinin tamamlandığı bildirildi. İncelemesi tamamlanan kişilerden 169'unun, yani yüzde 77,17'sinin kan veya saç örneklerinde uyuşturucu maddeye rastlandığı kaydedildi.

KAPSAMLI VE EŞ ZAMANLI MÜCADELE

İstanbul genelinde kişi ve yer ayrımı yapılmaksızın sürdürülen operasyonların, toplum güvenliği ile özellikle gençlerin korunmasına yönelik olduğu vurgulandı. Arz boyutuna ilişkin çok sayıda soruşturmanın da eş zamanlı olarak devam ettiği ifade edildi.

DEZENFORMASYON UYARISI

Adalet Bakanlığı kaynakları, yürütülen adli süreçleri çarpıtan ve kamuoyunda güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açıklamaların sorumlu yaklaşım ile bağdaşmadığını belirterek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekti.