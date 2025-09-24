Haberler Yaşam Haberleri Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu! 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu! 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı ile yapılan promosyon anlaşması tamamlandı. Vakıfbank, bakanlık personeline tek seferde 99 bin 500 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek. Maaş promosyonu, 2028 yılına kadar geçerli olacak. Her bir personelin maaş promosyonu, Vakıfbank maaş hesaplarına yatırılacak. Ödeme tarihini merak eden çalışanlar ise “Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne zaman, hangi tarihte yapılacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte Adalet Bakanlığı promosyon ödemesine dair ayrıntılar…

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerine dair tarih netleşti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, promosyon ödemelerinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ödendi mi, hangi tarihte yatırılacak? İşte promosyon ödemelerine dair merak edilen bilgiler…

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON NE ZAMAN YATACAK?

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.

ADALET BAKANLIĞI PROMSOYON SORGULAMA

Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON DUYURUSU

Yapılan açıklamada; "Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.

Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.

İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.

Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.

Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu! 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?
