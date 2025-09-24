Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihi belli oldu! 2025 Adalet Bakanlığı banka maaş promosyonu ne zaman yatacak, ne kadar ödenecek?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerine dair tarih netleşti. Bakanlık tarafından yapılan duyuruda, promosyon ödemelerinin ayrıntıları paylaşıldı. Peki, Adalet Bakanlığı promosyonu ödendi mi, hangi tarihte yatırılacak? İşte promosyon ödemelerine dair merak edilen bilgiler…
Adalet Bakanlığı maaş promosyonu ihale sonucunda 3 yıllık promosyon bedeli olarak belirlenen miktar, 30.09.2025 tarihine kadar tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın ilgili personellere ayrı ayrı ödenecek.
Adalet Bakanlığı promosyon tutarının yatıp yatmadığını kontrol etmek isteyenler, Vakıfbank müşteri hizmetleri ( 0850 222 0724) aracılığıyla gerekli bilgileri edinebilir. Alternatif olarak sorgulama işlemleri Vakıfbank'ın mobil uygulaması veya internet bankacılığıyla aracılığıyla yapılabilir.
Yapılan açıklamada; "Adalet Bakanlığı personelinin banka promosyon anlaşması rekor bir rakamla protokole bağlanmıştır.
Adalet Bakanlığı merkez ve merkez dışı birimleri ile adalet teşkilatında görev yapan personelin maaş, ücret ve diğer ödemelerinin yapılacağı bankanın tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilen ihalenin ilk oturumu 19.08.2022 tarihinde yapılmıştır.
İhalenin ilk oturumunda en yüksek teklif 20.100 TL olarak Vakıfbank tarafından verilmiştir. Diğer bankalar ise ihaleden çekilmiştir.
Bakanlığımız temsilcileri ve Büro Memur Sen ile Koop İş Sen yetkililerinin katılımıyla 22.08.2022 tarihinde yapılan ihalenin son oturumunda Vakıfbank peşin ödenmek üzere 25.000 TL olarak teklifini revize etmiştir.