Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak, ödemeler ne zaman?

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ SON DURUM

Adalet Bakanlığı çalışanlarına ödenecek promosyona karar verilmesi için 18 Ağustos'ta ihale gerçekleştirildi. Bankalar teklifini iletirken en yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank'tan geldi. Bu teklif yetersiz bulunurken ihale ileri bir tarihe ertelendi. Yeni ihale takvimi ise henüz belli olmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada ise promosyon ihaleleri için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.