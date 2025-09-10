Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri 2025 | Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak, ödemeler ne zaman?

Adalet Bakanlığı promosyon ödemeleri için 18 Ağustos'ta bankalar, promosyon tekliflerini iletti. Yapılan tekliflerin yetersiz bulunmasının ardından adaylar Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin ne kadar olacağına odaklandı. Bu kapsamda ihale ileri bir tarihe ertelenmişti. Peki, Adalet Bakanlığı promosyon ödemesi ne kadar olacak, belli oldu mu? İşte, detaylar...
Adalet Bakanlığı çalışanlarına ödenecek promosyona karar verilmesi için 18 Ağustos'ta ihale gerçekleştirildi. Bankalar teklifini iletirken en yüksek teklif 90 bin lira ile Vakıfbank'tan geldi. Bu teklif yetersiz bulunurken ihale ileri bir tarihe ertelendi. Yeni ihale takvimi ise henüz belli olmadı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son yaptığı açıklamada ise promosyon ihaleleri için görüşmelerin devam ettiğini aktardı.
Sendika promosyon ödemelerine ilişkin beklentilerini iletirken çalışan başına tek seferde ve peşin olmak üzere en az 150 bin lira ödeme talep edildi. Sözleşme süresinin 3 yılı aşmaması, yıllık enflasyon farkına göre güncelleme yapılması, bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi, bakanlık personeline düşük faizli kredi seçenekleri de dikkat çeken talepler arasında yer aldı.
Adalet Bakanlığı promosyon ödemelerinin en düşük 100 bin liraya ulaşması bekleniyor. Üç yıl önce promosyon ödemeleri 25 bin lira olarak hesaplara aktarılırken Eylül ayı içerisinde ödemeler tamamlanmıştı. Bu yılda görüşmelerin en geç Eylül ayında tamamlanması ve Ekim ayına kadar hesaplara geçmiş olması bekleniyor. Çalışanlar, bankaların milyonlarca liralık işlem hacminden elde ettiği dev kazançların promosyon anlaşmalarına da yansımasını talep ediyor.