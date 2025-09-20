Haberler Yaşam Haberleri ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ: Bakanlık duyurdu! Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli oldu mu, hangi tarihlerde?
Giriş Tarihi: 20.9.2025 21:33

Adalet Bakanlığı maaş promosyonu için yürütülen süreç sonuçlandı. Vakıfbank, daha önce 90 bin TL’lik teklifiyle öne çıkmıştı; ancak bakanlık, teklifi yeniden değerlendirmek ve daha avantajlı bir anlaşma sağlamak üzere görüşmeleri sürdürdü. Yapılan son pazarlıklar sonucunda, taraflar 3 yıllık yeni bir sözleşmede anlaştı ve süreç tamamlandı. Peki, Bakanlık çalışanlarının alacağı promosyon miktarı ne oldu? Daha önce konuşulan 99 bin 500 TL’lik rakam nihayet hayata geçti mi? İşte Adalet Bakanlığı promosyonuyla ilgili merak edilen tüm ayrıntılar…

Adalet Bakanlığı, maaş promosyon sürecini başarıyla tamamladı. Vakıfbank ile yapılan görüşmeler sonucunda 99 bin 500 TL tutarında anlaşmaya varıldı. Ayrıca, personellere maaş promosyonunun yanı sıra 3 taksitli toplam 100 bin TL'lik avans hesap imkânı da sağlanacak. Anlaşmanın resmiyet kazanmasının ardından, personellerin promosyon ödemelerini hangi tarihte alacakları da netleşmiş olacak. Peki, Adalet Bakanlığı maaş promosyonu sürecinde öne çıkan son detaylar neler? İşte merak edilen süreçle ilgili merak edilenler...

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanlığı'nda maaş promosyonu süreci beklenenden hızlı ilerledi. Bakanlık yetkilileri, Eylül ayında yapılması planlanan ihale öncesinde en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile pazarlıkları tamamladı.

Başlangıçta 90 bin TL olarak sunulan teklif, görüşmeler sonucunda 99 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca çalışanlara 3 taksitli, faizsiz 100 bin TL avans seçeneği de eklendi.

Son bilgilere göre, 99 bin 500 TL'lik maaş promosyonu ve 3 taksitli 100 bin TL'lik avans hesabı personellere sunulacak ve anlaşma imzaya hazır hale geldi.

ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEME TAKVİMİ

İmzaların tamamlanmasının ardından belirlenen promosyon tutarının, 30 Eylül 2025 tarihinde tek seferde personele ödenmesi planlanıyor.

SENDİKALARIN PROMOSYON TALEPLERİ BELLİ OLDU!

Adalet Sen, Adalet Bakanlığı'na ilettiği yeni promosyon teklifinde taleplerini şu şekilde açıkladı:

Kişi başı en az 150.000 TL tutarında tek seferlik ve peşin ödeme,

Sözleşme süresinin maksimum 3 yıl olması,

Yıllık enflasyon farkına göre düzenleme yapılabilmesi,

EFT, havale gibi bankacılık işlemlerinin ücretsiz devam etmesi,

Bakanlık personeline özel düşük faizli kredi olanakları,

Faizsiz ve geri ödemesi avantajlı bireysel kredi paketlerinin sunulması.

