ADALET BAKANLIĞI PROMOSYON ÖDEMELERİ: Bakanlık duyurdu! Adalet Bakanlığı promosyon ödeme tarihleri belli oldu mu, hangi tarihlerde?

ADALET BAKANLIĞI MAAŞ PROMOSYONU NE KADAR OLDU?

Adalet Bakanlığı'nda maaş promosyonu süreci beklenenden hızlı ilerledi. Bakanlık yetkilileri, Eylül ayında yapılması planlanan ihale öncesinde en yüksek teklifi sunan Vakıfbank ile pazarlıkları tamamladı.

Başlangıçta 90 bin TL olarak sunulan teklif, görüşmeler sonucunda 99 bin TL'ye yükseltildi. Ayrıca çalışanlara 3 taksitli, faizsiz 100 bin TL avans seçeneği de eklendi.

Son bilgilere göre, 99 bin 500 TL'lik maaş promosyonu ve 3 taksitli 100 bin TL'lik avans hesabı personellere sunulacak ve anlaşma imzaya hazır hale geldi.