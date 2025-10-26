Adalet Bakanlığı, TBMM’de “Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu”nda sunum yapacak

Adalet Bakanlığı, bu hafta TBMM bünyesinde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda, toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeye yönelik yürüttüğü çalışmaları milletvekilleriyle paylaşacak. Komisyon toplantısında, milli birlik ve kardeşliğin pekiştirilmesi amacıyla atılması gereken yeni adımlar da değerlendirilecek.

"HEDEFİMİZ BELLİ, KARARLILIĞIMIZ TAM"

Komisyonda alınacak kararların, bundan sonraki süreçte devletin politikalarına yön vereceğini belirten Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Amacımız, duruşumuz, kararlılığımız bellidir. Hedefimiz; iç cephemizi güçlendirerek aziz milletimizin birliğine saplanan hançeri söküp atmaktır. Milletimizin huzuru ve güvenliği, ülkemizin kalkınması her zaman önceliğimizdir. Terörün prangasından kurtulan Türkiye, enerjisini kalkınma ve yatırıma yönlendirecek; ekonomik büyüme ve toplumsal refahın önü açılacaktır. Terörün olmadığı bir Türkiye, sadece vatan topraklarında değil, bölgesinde ve dünyada da gücünü artıracaktır" dedi.

ŞER ODAKLARINA ASLA FIRSAT VERİLMEYECEK

Türkiye'nin geleceğini karartmak isteyen hiçbir şer odağına fırsat verilmeyeceğinin altını çizen Tunç, "Ülkemiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin emaneti daima korunacak; milletimizin menfaatleri doğrultusunda gereken her adım kararlılıkla atılacaktır" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YÜZYILINI HIZLANDIRACAĞIZ"

Son olarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliği altında Türkiye'nin büyük hedeflerine emin adımlarla ilerlediği belirten Bakan Tunç, "Türkiye Yüzyılı'nın inşa sürecini hızlandıracak, Terörsüz Türkiye idealimize mutlaka ulaşacağız. Gelecek nesillerimize daha huzurlu ve güvenli bir ülke bırakacağız" dedi.