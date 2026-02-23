Adalet Bakanlığı’nda bakan yardımcılarının görev dağılımı yapıldı

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olmasının ardından Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan bakan yardımcılarının sorumluluk alanları netleşti. Bakan yardımcılarının görev alanları, bakanlık merkez teşkilatındaki genel müdürlükler, daire başkanlıkları ve bağlı kurumları kapsayacak şekilde düzenlendi.

BAKAN YARDIMCISI ABDULLAH AYDOĞDU'NUN SORUMLULUK ALANLARI

Bakan Yardımcısı Abdullah Aydoğdu, personel ve mevzuat ağırlıklı birimlerden sorumlu oldu. Aydoğdu'nun bağlı olduğu birimler Personel Genel Müdürlüğü, Mevzuat Genel Müdürlüğü, Eğitim Dairesi Başkanlığı ve İcra İşleri Dairesi Başkanlığı olarak sıralandı.

BAKAN YARDIMCISI BURAK CEYHAN'IN GÖREV ALANI

Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, ceza infaz sistemi, insan hakları ve mağdur odaklı hizmetleri kapsayan birimlerden sorumlu olacak. Ceyhan'ın görev alanına giren birimler şunlar oldu Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, İnsan Hakları Dairesi Başkanlığı ve Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Dairesi Başkanlığı.

BAKAN YARDIMCISI CAN TUNCAY'IN SORUMLU OLDUĞU BİRİMLER

Bakan Yardımcısı Can Tuncay, adli süreçlerin teknik ve kurumsal altyapısını ilgilendiren birimlerden sorumlu kılındı. Tuncay'a bağlanan birimler Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı ve Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü oldu.

BAKAN YARDIMCISI SEDAT AYYILDIZ'IN GÖREV DAĞILIMI

Bakan Yardımcısı Sedat Ayyıldız ise hukuk hizmetleri ve stratejik planlamaya yönelik birimlerden sorumlu olacak. Ayyıldız'ın görev alanındaki birimler şu şekilde belirlendi, Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Strateji Geliştirme Başkanlığı ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu.

BİRİNCİ DAİRE ÜYESİDE BELLİ OLDU

Adalet Bakan Yardımcılarının belirlenmesiyle Hakimler ve Savcılar Kurulunun doğal üyesi de belli oldu. Buna göre Birinci Daire Üyesi Bakan Yardımcısı Can Tuncay oldu.