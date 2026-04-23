Adalet Bakanlığı'ndan sınır ötesi dijital hamle
Giriş Tarihi: 23.04.2026 12:17

Yargı uluslararası alanda hız kesmedi, Adalet Bakanlığı’ndan dijital atılım geldi. Bakanlık, cezai konularda adli iş birliğini güçlendirmek amacıyla Merkezi İzleme Sistemi’ni (MİS) UYAP altyapısıyla devreye aldı. Yeni sistemle birlikte uluslararası adli yardımlaşma süreçlerinin daha hızlı, şeffaf ve etkin yürütülmesi hedefleniyor.

Adalet Bakanlığı, uluslararası adli iş birliğinde dijital dönüşüm hamlesini devreye aldı. Bakan Akın Gürlek'in talimatıyla hayata geçirilen sistemle süreçlerin daha hızlı, şeffaf ve verimli yürütülmesi hedefleniyor.

ANLIK VERİ AKIŞI SAĞLANACAK

Yeni sistem sayesinde uluslararası adli yardımlaşma süreçleri uçtan uca izlenebilirken anlık veri akışı sağlanarak gecikmeler ve sorunlar daha hızlı tespit edilip çözüm üretilebilecek. Bu yapı, veriye dayalı politika geliştirme kapasitesini de güçlendirecek.

TÜRKİYENİN KURUMSAL İTİBARININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Merkezi İzleme Sistemi ile süreçlerde hız ve verimlilik artışı sağlanması, yargılamaların hızlanması ve hedef sürelerin yakalanması amaçlanıyor. Aynı zamanda Türkiye'nin uluslararası adli iş birliğindeki etkinliğinin ve kurumsal itibarının artırılması hedefleniyor.

"İDARİ VE YAPISAL DÜZENLEMELERİ HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

UYAP 3 ile entegrasyon çalışmalarının sürdüğü belirtilirken, bu adımın Türkiye'yi adalet hizmetlerinde dijital dönüşümde öncü ülkeler arasına taşıma hedefini desteklediği vurgulandı. Yargı süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin mesajlarını sık sık yineleyen Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Adalet hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve erişilebilir şekilde sunulması hedefimiz doğrultusunda idari ve yapısal düzenlemelerimizi hayata geçirmeye devam ediyor; vatandaş memnuniyetini en üst seviyeye taşıma gayesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

