Kırşehir'de 14 yaşındaki oğlunu taciz eden CHP'li belediye çalışanı M.Z.'nin serbest bırakılmasına tepki gösteren anne Y.D. "Oğlumun psikolojisi bozuldu" dedi.Olay, 16 Aralık'ta meydana geldi. M.Z., iddiaya göre B.D.'ye cep telefonundan cinsel organını gösteren fotoğraflar attı. Durumu öğrenen anne Y.D., belediyede çalışan M.Z.'nin yazışmalarının fotoğrafları ile CHP'li Kırşehir Belediyesi'ne giderek tepki gösterdi. Öfkeli anne, kendisini olayı anlatmak için gittiği belediye binasında özel kalem müdürü ve personel müdürünün darp etmeye çalıştığını iddia etti. CHP'li Kırşehir Belediyesi'nin olayı çözmekle alakadar olmadığını anlatan Y.D., "Batsın partiniz de belediyeniz de. Derdimizi size anlatamadıktan sonra kime anlatacağız. Bir yönetici, alt biriminde çalışana 'Bu ne demek' diye soramıyor mu?" dedi. Y.D., ardından polise gidip M.Z.'den şikâyetçi oldu. Şikâyet sonrası gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.M.Z.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını öğrenen anne Y.D., şüphelinin adresini kaldırım taşıyla bastı. M.Z.'nin kapısının önünde bağıran öfkeli anne Y.D. "Adalet gereğini yapmıyorsa ben kendi adaletimi sağlayacağım. Kendi ellerimle cezasını vereceğim. Yeter artık kaç ailenin canı yanacak. Çocuğumun psikolojisi bozuldu. Ben ailesi olarak çocuğumu korumakla görevliyim. Neden tekrar bu pislikleri dışarı çıkarıyorsunuz. Daha kaç kişinin canı yanacak? Neyi bekliyorsunuz. Adalet istiyorum?" dedi.Y.D., olay yerine gelen polis ekiplerince uzaklaştırıldı. M.Z. ise polis ekiplerince yeniden gözaltına alındı.