Adalet yıldırım hızıyla tecelli etti

Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Semih Kaçmaz, 17 Nisan'da bir restoranda kurukafa maskeli saldırganların açtığı rastgele ateş sonucu ağır yaralandı. Kaçmaz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan 1 hafta sonra savcılık tarafından soruşturma tamamlanarak iddianameye dönüştürüldü. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen dosya ile yargılama süreci vakit kaybedilmeksizin başlatıldı. Balıkesir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşması 13 Mayıs'ta gerçekleştirildi. Mahkeme, sanıklar T.K. ve A.S. hakkında maktul Semih Kaçmaz'a yönelik 'Kasten Öldürme' suçundan ayrı ayrı müebbet hapis cezasına hükmetti. Ayrıca sanıklar, "Kasten Öldürmeye Teşebbüs" suçundan 12'şer yıl hapis cezasına çarptırıldı.

