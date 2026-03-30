Adalette sıfır atık hamlesiyle 33 milyar 983 milyon TL tasarruf sağlandı

Adalet alanında kaynakların etkin kullanımı ve israfın önlenmesi amacıyla hayata geçirilen uygulamalar, sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası haline geldi. Bu kapsamda e-Tebligat, SEGBİS ve e-Duruşma gibi sistemlerle hem çevre korunuyor hem de kamu kaynakları daha verimli kullanılıyor.

MİLYARLARCA LİRALIK TASARRUF SAĞLANDI

e-Tebligat uygulaması sayesinde 224 bin 29 ağacın kesilmesi önlenirken, toplamda 33 milyar 983 milyon TL tasarruf sağlandı. SEGBİS uygulamasıyla ise 62 milyar 697 milyon TL'lik tasarruf elde edilerek yargı süreçlerinde zaman ve maliyet avantajı sağlandı.

DİJİTAL UYGULAMALARLA HIZLI VE ETKİN ADALET

e-Duruşma uygulaması aracılığıyla bugüne kadar 4 milyon 937 bin görüşme gerçekleştirilirken, tarafların fiziki olarak bir araya gelmesine gerek kalmadan işlemler hızlandırıldı. Böylece hem zaman kaybı önlendi hem de yargı süreçleri daha etkin hale getirildi.

GERİ DÖNÜŞÜM TESİSLERİ DEVREDE

Öte yandan İzmir, Tarsus ve Sincan'da kurulan Ambalaj Atığı Toplama ve Ayırma Tesisleri ile günlük 5 ton kapasiteyle geri dönüşüm sağlanıyor. Bu tesisler sayesinde atıkların ekonomiye kazandırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hedefleniyor.

ÇEVRE DOSTU YENİLİKÇİ UYGULAMALARI HAYATA GEÇİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ

Konuya ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Akın Gürlek, " Saygıdeğer Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık" seferberliği, bugün dünyanın en etkili çevre hareketlerinden biri haline gelmiştir. Sıfır Atık; temiz çevre bilinci ve atık dönüşümü alanında birçok ülkeye örnek olan güçlü bir modeldir. "Ortak Evimiz Dünya" manifestosuyla iklim kriziyle mücadelede sürdürülebilir adımlar hayata geçirilmektedir. Gelecek nesillere temiz bir çevreyi miras bırakmak için çevre dostu ve yenilikçi uygulamaları hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.