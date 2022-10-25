Adana Aksaray Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Aksaray Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Aksaray Adana arası kaç kilometre yol mesafesi olduğunu, bu mesafenin vasıtalara göre farkını merak ediyorsanız tam da doğru yerdesiniz. Birbirine yakın sayılabilecek bir mesafede olan şehirler yani Adana Aksaray arası kaç saat yol sürer? Bu sorunun yanıtını ve Aksaray Adana arası kaç km olduğunu birlikte inceleyelim.

OTOBÜSLE ADANA AKSARAY ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Şehirler arası seyahat deyince pek çok kişinin aklına otobüs terminalleri ve otobüsle yolculuk gelir. Yurdumuz genelinde en çok tercih edilen seyahat vasıtalarından birisi olan otobüsle Adana Aksaray arasında yolculuklar yapılmaktadır. Otobüsle Adana Aksaray arası yol mesafesi yaklaşık olarak 202 kilometredir.

UÇAKLA AKSARAY ADANA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Zamandan ve yol mesafesinden tasarruf etmek, hız ve konforu aynı anda yaşamak isteyen bireyler seyahatlerinde havayolunu tercih etmektedir. Ancak, Adana Aksaray arasında da havayolları ile seyahat etmek ne yazık ki mümkün değildir. Aksaray Adana arasında havayolları ile seyahat etmek sadece helikopter, diğer bir alternatif olarak da Aksaray'ın çevre illerindeki havaalanlarından kara yolu ile gerçekleşmektedir. Adana Aksaray arası uçuş mesafesi ise 120 kilometredir.

ÖZEL ARAÇLA ADANA AKSARAY ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Şehirler arası seyahatlerde, yolculuk vakti ve şartları kendi inisiyatifine göre ayarlamak isteyen bireyler seyahatlerinde genellikle özel araçlarını tercih etmektedir. Aksaray Adana özel araçla seyahatler de sıkça yapılmaktadır. Özel araçla Aksaray Adana arası yol mesafesi Kayseri Niğde ve D805 karayolu üzerinden 195 kilometredir.

AKSARAY ADANA ARASI KAÇ SAAT?

Adana Aksaray arası seyahat, kullanılan ulaşım vasıtasına göre belli zaman zarfına mal olacaktır. Adana Aksaray arası yol süresi özel araçla 2 saat 35 dakika, otobüsle 2 saat 55 dakika, uçakla ise çevre illerin havaalanlarından ulaşım olacağı için en az 4-5 saattir.