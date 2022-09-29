Haberler Yaşam Haberleri Adana Antep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Gaziantep Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 29.9.2022 13:25 Son Güncelleme: 29.9.2022 13:25

Adana Antep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Gaziantep Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Antep arası kaç km sorusu, bu iller arasında yolculuk yapmak isteyen kişilerin sıklıkla yaptığı araştırmalardan biridir. Söz konusu yolculuk farklı ulaşım araçları ile yapılabilir. Yolculuğun kaç km olduğu merak konusu olduğu gibi kaç saat süreceği de merak edilenler arasındadır. Özel araçla, otobüsle, uçakla Gaziantep Adana arası kaç kilometre ve Antep Adana kaç saat sürer sorusunun cevaplarını sizler için derledik.

Adana Antep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Gaziantep Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Antep arası kaç km sorusuna cevap aranırken yolculuğun hangi vasıta ile yapılacağını da dikkate almanız gerekir. Antep Adana arası kaç km sorusunun cevabı, izlenecek olan güzergâhla da ilgili bir durumdur. Kullanılacak vasıta, izlenecek yol güzergâhı gibi etmenler doğal olarak yolculuğun süresini de belirleyecektir. Adana Gaziantep arası kaç km, Antep Adana arası kaç saat sürer gibi sorularla ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar yazımızın devamında.

Özel Araçla Adana Antep Arası Kaç Km?

Adana Gaziantep arası 223 km'dir. Güney bölgesinde yer alan söz konusu iki vilayet, özel araç yolculuğu için çok daha idealdir. Hız sınırlarına uyulduğu varsayıldığında özel aracınızla bu mesafeyi yaklaşık 2 saat 30 dakikada alabilirsiniz.

Otobüsle Adana Gaziantep Arası Kaç Saat Sürer?

Adana Antep arası yolculuğunuzu otobüs ile yapmayı da düşünebilirsiniz. Otobüsler genel olarak özel araçlarla aynı güzergâhı izler. Fakat otobüslerin güzergâh üzerindeki yerleşim yerlerine uğraması nedeniyle yolculuk özel araçlara nazaran biraz daha uzun sürebilir. Otobüs firmalarının güzergâh planındaki farklılıklar nedeniyle her firmanın seyahat süresi de farklı olabilir. Söz konusu firmaların seyir süresi incelendiğinde yolculuğun 3-3,5 saat arasında sürdüğü görülür.

Uçakla Adana Gaziantep Arası Kaç Saat Sürer?

Adana Antep yolculuğunda tercih edilecek alternatif araçlardan biri de uçaktır. Fakat iki şehir arasındaki mesafe kısa olduğundan, direkt uçuş yoktur. Farklı firmaların uçuşları genellikle İstanbul aktarmalıdır. Bu nedenle yolculuğun süresi 8-10 saati bulabilir. Gaziantep Adana yolculuğu için uçak, uygun bir alternatif değildir.

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Adana Antep Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla Gaziantep Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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