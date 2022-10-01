Adana Diyarbakır Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Diyarbakır arası kaç km sorusunun cevabı yolculuğunuzun süresini etkileyecek en önemli unsurdur. Ancak yolculuğunuzu özel araçla mı, uçakla mı yoksa otobüsle mi yapacağınız da diğer bir önemli kriter. Adana Diyarbakır arası kaç kilometre ve kaç saat sürer diye merak edenler için iki şehir arası mesafeyi hesapladık. İşte Diyarbakır Adana arası kaç kilometre sorusunun yanıtı ve yolculuk süresi ile ilgili tüm detaylar.

Adana Diyarbakır Arası Kaç Km?

Adana'dan Diyarbakır'a bir seyahat gerçekleştirecekseniz iki şehir arasındaki mesafenin kaç km olduğunu merak ediyorsunuzdur. İki şehir arasındaki mesafe yaklaşık olarak 526 km'dir.

Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Diyarbakır Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İki il arasındaki 526 km'lik yolu otobüsle gitmek isterseniz ortalama olarak 7-8 saat gibi bir sürede gidebilirsiniz. Diyarbakır Adana arasında kendi aracınızla seyahat etmek isterseniz bu süre 2 saatten daha fazla kısalır. Yani özel aracınızla Adana'dan Diyarbakır'a ortalama olarak 5 saat 43 dakikada gidebilirsiniz. Yolculuk için tercih ettiğiniz araç uçak olursa 1 saat 5 dakika gibi kısa bir sürede seyahatinizi tamamlayabilirsiniz.