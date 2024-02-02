Adana Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararla Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Hakan Arıkan görevine başladı. Arıkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrağı bir adım daha öteye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Doğan ağabey büyüğümüzdür, kıdemlimizdir. Doğan ağabeyimizin bıraktığı yerden biz de bayrağı bir adım daha öteye taşımak için mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

BAYRAĞI BİR ADIM ÖTEYE TAŞIMAK

Adana Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Hakan Arıkan, Adana Emniyet Müdürlüğü bahçesinde eski İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, emniyet müdür yardımcıları, şube müdürleri ve amirler tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Arıkan gazetecilere yaptığı açıklamada, bayrağı bir adım daha öteye taşımak için çalışacaklarını belirterek, "Doğan ağabey bizim büyüğümüzdür, kıdemlimizdir. Uzun süredir kendisiyle görüşüyorum, görüşmelerimiz devam edecek. Doğan ağabeyimizin bıraktığı yerden biz de bayrağı bir adım daha öteye taşımak için mesai arkadaşlarımızla birlikte çalışacağız" dedi.

HELALLİK İSTEDİ

Doğan İnci de bunun bir bayrak yarışı olduğunu kaydederek, çıtayı daha yukarı çıkarmak için gayret içerisinde olduklarını ifade etti. Adana'da bulunduğu süre içerisinde teşkilat olarak vatandaşların huzuru için her türlü fedakarlığı yaptıklarını vurgulayan İnci, şöyle devam etti: "Bugün burada bir bayrak değişimi yapıyoruz ve Hakan kardeşimize devrediyorum. İnanıyorum ki o da huzur şehri Adana'yı daim eyleyecektir. Kendileri de büyük gayretleriyle daha önceki tecrübeleriyle birlikte burada hizmetlerini devam ettirecektir. Kendilerine başarılar diliyorum. Adanalı hemşerilerimden de bir helallik isterim. Allah'a ısmarladık."