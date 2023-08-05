Adana feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Anne öldü, eşi ve çocuğu yaralandı





İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Birol Abo, eşi Zeynep Hürü Abo (22) ve çocuğu Ayşe Ayliz (3), sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anne Zeynep Hürü Abo, acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, durumu ağır olan Birol Abo Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.