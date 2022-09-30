Haberler Yaşam Haberleri Adana Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:36 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:37

Adana Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana ve Hatay, birbirine komşu olan, Akdeniz Bölgesi'nin güzel iki şehridir. Gezilecek yerleri çok olması nedeniyle söz konusu iki şehir çok sayıda insan tarafından ziyaret edilir. Bunun yanında iş nedeniyle bu şehirleri ziyaret edenlerin sayıda da fazladır. Farklı alternatif vasıtalar ile bu iki şehir arasında yolculuk yapabilirsiniz. Yolu uzun tutmak isteyenler, otobüsle Hatay Adana arası kaç saat sorusuna yanıt arıyor. Peki, özel araçla, uçakla, otobüsle Hatay Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Adana Hatay arası kaç km?

Adana Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana Hatay arası kaç km sorusu araştırılırken seyahat için tercih edeceğiniz aracı da düşünmeniz gerekir. Tercih edeceğiniz her bir vasıta, seyahat süresinin farklı zaman aralığında olmasını sağlar. Kısa bir araştırma yaparak hangi vasıtayı kullanmak istediğinize karar verebilirsiniz. Özel araçla, uçakla, otobüsle Hatay Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer sorularınıza cevap bulmak için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Özel Araçla Hatay Adana Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay ve Adana arasındaki mesafe 192 km'dir. Söz konusu mesafe, özel araçla 2 saat ila 2 saat 15 dakika arasında alınabilir. Kıyı hattından ilerleyen güzergâh, seyir süresinin de uzamasına neden olabilir.

Otobüsle Hatay Adana Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay'dan Adana'ya yolculuk için otobüs de iyi bir alternatif olabilir. Birçok firmanın bu iki şehir arasında seferi vardır. Otobüsle Hatay ve Adana arasındaki seyir süresi 2 saat 30 dakikadır. Firmaların izlediği güzergâha göre seyir süresi de değişir.

Uçakla Hatay Adana Arası Kaç Saat Sürer?

Hatay ve Adana arasındaki mesafenin 192 km olması nedeniyle direkt uçuş için uygun değildir. Bu nedenle uçak seferleri aktarmalı şekilde düzenlenir. Genellikle İstanbul aktarmalı olan bu uçuşların seyahat süresi 9-9,5 saattir.

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Adana Hatay Arası Kaç Km? Özel Araçla, Uçakla, Otobüsle Hatay Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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