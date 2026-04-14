Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar vatandaşları uyardı: Kalbinize iyi bakın, ona kulak verin

Adana İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, dünyada ve ülkemizde yaşamı tehdit eden unsurların başında kalp damar hastalıkları geldiğine dikkat çekerek, "Tüm vatandaşlarımızı kontrollerini yaptırmaya ve kalplerine kulak vermeye davet ediyorum. Kalbinizin ritmi, hayatınızın en değerli melodisidir; onu şansa bırakmayın. Ancak unutmayın; kalbinizi korumak, yaşam alışkanlıklarınızda yapacağınız küçük ama kararlı değişimlerle sizin elinizde" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, "Adana İl Sağlık Müdürlüğü olarak; Sağlıklı Hayat Merkezlerimizde ve Aile Sağlığı Merkezlerimizde önleyici hizmetlerimizle yanınızdayız. Ücretsiz diyetisyen ve fizyoterapist desteği ile kronik hastalık takibi için sizleri merkezlerimize bekliyoruz. Hareketi artırın, dengeli beslenin, zararlı alışkanlıklardan uzak durun ve kalbinize iyi bakın" ifadelerini kullandı.