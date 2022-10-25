Adana İskenderun Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İskenderun Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

İskenderun Adana arası kaç kilometre sorunun yanıtları, kullanılan ulaşım vasıtasına ve yol güzergahına göre değişecektir. Bu nedenle bu yazımızda siz değerli okurlarımız için vasıtaya göre, Adana İskenderun arası kaç saat sürdüğüne ve Adana İskenderun arası kaç km sorusunun yanıtlarına değindik. İşte detaylar...

ÖZEL ARAÇLA ADANA İSKENDERUN ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Şehirler arası seyahatlerde, genellikle özel araç çoğunlukla tercih edilmektedir. Bunun nedeni ise, özel araçla bireyler kendi şartlarına ve istedikleri vakit dilimine göre hareket etme özgürlüğüne sahip olmaktadır. Adana İskenderun arasında özel araçla yolculuk yapmak karayolları sayesinde mümkündür. Özel araçla İskenderun Adana arası yol mesafesi yaklaşık olarak Adana Sivas Otobanı ve D815 karayolları üzerinden 291 kilometredir.

OTOBÜSLE İSKENDERUN ADANA ARASI KAÇ KİLOMETRE?

Ülkemizde bulunan bütün şehirlerdeki terminaller ve otobüs seferleri sayesinde, seyahatlerde sıklıkla otobüsler tercih edilmektedir. Şehirler arası yoğun bir otobüs trafiği yılın her döneminde mevcuttur. Bu şehirler arası otobüs trafiğin içine İskenderun Adana arası seferler de dahildir. Otobüsle Adana İskenderun arası yol mesafesi yaklaşık olarak 300 kilometredir.

ADANA İSKENDERUN ARASI KAÇ SAAT SÜRER?

Adana İskenderun arası seyahat etmek elbette ki belli bir zamana mal olacaktır. Bu zaman zarfı, kullanılan ulaşım aracına ya da yol güzergahına göre değişebilmektedir. Otobüsle İskenderun Adana arası yol süresi yaklaşık olarak 4 saat 45 dakika, özel araçla ise 4 saat sürmektedir.