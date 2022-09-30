Haberler Yaşam Haberleri Adana İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla İstanbul Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
Giriş Tarihi: 30.9.2022 10:44 Son Güncelleme: 30.9.2022 10:45

Adana İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla İstanbul Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana İstanbul arası kaç km sorusunun cevabı sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Marmara Bölgesi'nde bulunan İstanbul'dan, Akdeniz Bölgesi'nde yer alan Adana'ya yolculuk için farklı ulaşım araçlarından istifade edebilirsiniz. Her bir vasıta ile yapacağınız yolculuğun süresi farklıdır. Özel aracı olmayan vatandaşlar, otobüsle İstanbul Adana arası kaç saat sorusunu yöneltiyor. Peki, Özel araçla, otobüsle, uçakla İstanbul Adana arası kaç kilometre ve kaç saat sürer? Adana İstanbul arası kaç km? İşte detaylar…

Adana İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla İstanbul Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana İstanbul arası kaç km sorusuna cevap aranırken yolculuğun süresi de dikkate alınması gereken hususlardan biridir. Yolculuk için hangi vasıtayı tercih edeceğiniz, ekonomik durumunuz ve acil işinizin durumunuza göre değişir. İstanbul Adana arası kaç km sorusunun cevabı için cep telefonu uygulamaları ya da internet verilerinden istifade edebilirsiniz. Adana ile İstanbul arası kaç saat sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Özel Araçla Adana İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Adana İstanbul arası karayolu mesafesi 926 km'dir. Özel aracınızla bu güzergâhta yolculuk yaptığınızda yolculuk sürenizin 10 saat 30 dakika gibi bir süre olacağını görebilirsiniz. Güzergâh üzerinde yer alan otoyollar yolculuğunuzun daha seri şekilde sonlanmasını sağlar.

Otobüsle Adana İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

İstanbul'dan Adana'ya yolculuk yapacaksanız, tercih edeceğiniz vasıtalardan biri de otobüs olabilir. Hemen hemen tüm otobüs firmalarının İstanbul Adana seferi vardır. Her firmanın sefer süresi birbirinden farklı olsa da genellikle yolculuk süresi 13 saat 30 dakika civarındadır.

Uçakla Adana İstanbul Arası Kaç Saat Sürer?

Adana İstanbul arası uzun bir mesafe olduğundan, tercih edilecek en iyi alternatif uçak yolculuğudur. Uçuş firmalarının direkt uçuşları ile bu yolculuk 1 saat 35 dakika sürer. Havaalanına gidiş süresi ve terminal işlemlerini dikkate aldığınızda bu yolculuk için yaklaşık 3 saatinizi ayırmanız gerekir.

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Adana İstanbul Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle, Uçakla İstanbul Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?
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