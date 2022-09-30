Adana İzmir Arası Kaç Km? Özel Araçla, Otobüsle İzmir Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Gelişen teknoloji ile özel araçla seyahat etmek de artık daha kolay hale gelmiştir. Navigasyon cihazları ile farklı şehirlere giderken yol tarifinin basit ve anlaşılır olması, sürücülere kolaylık sağlamaktadır. Bunun yanı sıra otobüsler, sefer sayılarının artmasıyla farklı şehirlere ulaşmak isteyenlerin tercihi haline gelmiştir. Adana İzmir arası seyahat etmek isteyen kişiler için, Adana İzmir arası kaç km? İzmir Adana arası kaç saat sürer? Sorularının cevapları…

Adana İzmir Arası Kaç Km?

Adana'dan İzmir'e ya da İzmir'den Adana'ya seyahat edecekler için yol mesafesi 901 kilometredir. D300/ E96 karayolu üzerinden yaklaşık 11 saat sürmektedir.

Özel Araçla, Otobüsle İzmir Adana Arası Kaç Kilometre ve Kaç Saat Sürer?

Adana İzmir arası özel araçla seyahat etmek isteyenler için geçecek süre ortalama 10 saat 57 dakikadır. Trafiğe ve diğer koşullara göre bu süre farklılık gösterebilmektedir. Adana İzmir arası mesafenin en kısa olduğu yol, 901 kilometredir. İzmir Adana arası seyahatlerde günün her saatinde otobüs seferleri bulunmaktadır. Otobüsle İzmir Adana arası seyahat etmek, ortalama 12 saat sürmektedir. Uzak mesafeyi en aza indirgemek isteyenler için uçakla İzmir Adana arası, ortalama 1 saat 30 dakika sürmektedir.