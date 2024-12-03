Adana Kasım ayında 290 milyon 876 bin dolar ihracat gerçekleştirdi

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Kasım ayında Adana'nın ihracatının 290 milyon 876 bin dolar olarak gerçekleştiğini belirtti. Başkan Kıvanç, Ocak-Kasım 2024 döneminde ise toplam ihracatın bir önceki yıla göre yüzde 4,38'lik bir artışla 2 milyar 762 milyon 758 bin dolara ulaştığını ifade etti.

Başkan Kıvanç, Kasım ayında Adana'dan en fazla ihracat yapılan ülkenin 27,2 milyon dolar ile ABD olduğunu açıklayarak, bu ülkeyi 20,6 milyon dolar ile Irak ve 16,3 milyon dolar ile Rusya'nın takip ettiğini belirtti. 2024 yılının ilk 11 ayında ise toplamda 246,3 milyon dolar ile Irak'ın ilk sırada yer aldığını, ABD'nin 237,3 milyon dolar ile ikinci sırada olduğunu ve 175 milyon dolarlık ihracatla İspanya'nın üçüncü sırada yer aldığını söyledi.

Adana'nın ihracat performansının iller sıralamasında değinen Kıvanç, "Kasım ayında Adana, Türkiye'nin toplam ihracatında yüzde 1,49 pay ile 12. sırada yer aldı. Adana'nın sanayi altyapısı, üretim kapasitesi ve lojistik avantajları göz önüne alındığında, daha yüksek ihracat rakamlarına ulaşmamız mümkün. Sanayicilerimizin azmi ve yeni yatırım alanlarıyla Adana, ülkemiz ekonomisine daha büyük katkılar sağlamaya devam edecek. Hedefimiz, Adana'yı sadece bölgesel değil, uluslararası bir üretim ve ihracat merkezi haline getirmek" diye konuştu.