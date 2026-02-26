Adana merkezli 11 ilde dolandırıcılık operasyonu: 1 milyar 200 milyon lira işlem hacmi tespit edildi

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında; Adana merkezli Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da "Bilişim Sistemlerinin Kullanması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon lira işlem hacmi bulunan 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı. 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

YATIRIM DANIŞMANLIĞI VAADİYLE DOLANDIRDILAR

Şüphelilerin, sosyal medya hesapları ile sosyal mesajlaşma grupları üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlarımızı "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini; yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemesi sonucunda şüphelilere ait; 1 adet paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 adet konut, 10 adet araç, 17 adet arsa, 692 adet banka ve 8 adet kripto hesabına el konuldu.

"ÜLKEMİZİN GÜVENLİĞİ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanlığı, "Siber Vatanımızda da milletimizin asayişi, huzuru ve güvenliği için çalışmaya devam ediyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyoruz" dedi.