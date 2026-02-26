Adana merkezli 11 ilde siber dolandırıcılık operasyonu: 19 şüpheli yakalandı!

İçişleri Bakanlığı, ""Adana merkezli 11 ilde düzenlediğimiz operasyonlarda hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunan 19 şüpheliyi yakaladık" dedi.

Bakanlık yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Pozantı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, "Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama" suçlarına yönelik operasyon düzenlendi.

Adana merkezli olmak üzere Antalya, İstanbul, Ankara, İzmir, Siirt, Samsun, Mardin, Bursa, Şırnak ve Ağrı'da gerçekleştirilen operasyonlarda, hesaplarında 1 milyar 200 milyon TL işlem hacmi bulunduğu tespit edilen 19 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 17'si tutuklandı, 2'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin; sosyal medya hesapları ve mesajlaşma grupları üzerinden irtibata geçtikleri vatandaşlarımızı "yatırım danışmanlığı" vaadiyle dolandırdıkları, elde ettikleri suç gelirlerini ise yatırım, finans ve kripto danışmanlığı adı altında kurulan paravan şirketler aracılığıyla akladıkları belirlendi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) incelemeleri neticesinde şüphelilere ait 1 paravan bilişim ve yazılım şirketine, 2 konut, 10 araç ve 17 arsaya, 692 banka ve 8 kripto hesabına el konuldu.