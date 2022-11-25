Haberler Yaşam Haberleri Adana merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
Giriş Tarihi: 25.11.2022 09:46

Adana merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Adana merkezli 5 ilde nitelikli yağma, kasten yaralama, silah kaçakçılığı ve fuhuş suçlarını işleyen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen şafak operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

DHA
Adana merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Organize Büro Amirliği ekipleri, teknik ve fiziki takiple nitelikli yağma, kasten yaralama, fuhşa yer ve imkan sağlama, silah kaçakçılığı, uyuşturucu suçlarına karışan organize suç örgütünü deşifre etti.

25 KİŞİ TESPİT EDİLDİ

Soruşturma kapsamında örgüt üyesi olduğu öne sürülen 25 kişiyi tespit eden KOM ekipleri, savcılığın şüpheliler hakkında yakalama çıkarmasının ardından bugün sabahın erken saatlerinde operasyon düzenledi.

Adana merkezli Gaziantep, Mersin, Kahramanmaraş ve Muğla'da belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgüt lideri olduğu öne sürülen A.Ç.'nin de bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDE YAPILAN ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, tabancalara ait 536 mermi, 2 ruhsatsız pompalı av tüfeği, 500 gram esrar, 69 uyuşturucu hap, 69 bin 950 lira ele geçirildi.



Adana'da gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Diğer illerde yakalanan şüphelilerin de işlemlerinin ardından Adana'ya getirileceği bildirildi.

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Adana merkezli 5 ilde dolandırıcılara yönelik şafak operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında
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