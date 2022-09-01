Adana Mersin Tren Saatleri - Adana Tarsus Mersin Tren Seferleri Saat Kaçta Başlıyor ve Kaça Kadar Var?

Adana Mersin tren saatleri konusunda araştırma yapan birçok kişi bulunuyor. Bunun yanında Tarsus Adana tren saatleri de seyahat için araştırılanlar arasındadır. Tarsus Adana'ya Mersinden daha yakın olduğundan saatlerde ufak farklılıklar olabilmektedir. Mersin Tarsus tren saatleri de yine haftanın günlerine göre değişebilmektedir. Adana Tarsus Mersin tren seferleri saat kaçta başlıyor ve kaça kadar var sorularının tüm yanıtları haberimizin devamında.

Adana Mersin Tren İstasyonları

Adana Mersin arası çok uzak bir mesafe olmadığından günlük gidiş geliş için tren çok fazla kullanılmaktadır. Trenin bu kadar fazla kullanılabiliyor olması sefer sayılarının da artırılmasını sağlamıştır. Adana Mersin arasında 11 tren istasyonu bulunmaktadır. Hatta gün içerisinde 28 defa karşılıklı olarak sefer düzenlenir. Adana Mersin arasındaki seyahat yaklaşık olarak 1 saat 10 dakika sürüyor. Hat üzerindeki istasyonlar ise şunlardır:

Adana istasyonu

Şakirpaşa istasyonu

Şehitlik istasyonu

Zeytinli istasyonu

Yenice istasyonu

Tarsus istasyonu

Huzurkent istasyonu

Karacailyas istasyonu

Tırmıl istasyonu

Mersin istasyonu

Her istasyona trenin gelmesi farklılık gösterir.

Adana Mersin Arası Tren Saatleri

Adana'da kalkan trenlerin seferine başlama saati sabah 06:00'dır. 23:15'e kadar tren bulabilmek mümkün olur. Son sefer 22:30'da gerçekleştirilir. Adana Tarsus arası tren ile yarım saat sürer. Yine Tarsus'tan Mersin'e seyahat yaklaşık yarım saat kadardır. İki şehir arasındaki mesafe 68 km kadardır. Tren saatleri sabahları şu şekildedir:

Adana: 05:45

Şakirpaşa: 05:49

Şehitlik: 05:54

Yenice: 06:09

Tarsus: 06:28

Huzurkent:-

Taşkent: -

Karacailyas:-

Tırmıl 06:49

Mersin:06:57

Şeklinde bir ulaşım gerçekleştirilir.

Mersin Adana Tren Saatleri

Mersin Adana arasındaki sabah tren saatleri her istasyona göre farklılık gösterir. Sabahları tren istasyonunda olunması gereken saatler şu şekildedir:

Mersin: 05:45

Tırmıl: -

Karacailyas: -

Taşkent:-

Huzurkent: -

Tarsus: 06:15

Yenice: 06:34

Şehitlik: 06:50

Şakirpaşa: 05:55

Adana: 05:58

Gün içerisinde de istasyona gelen diğer trenlerin saatleri farklılık göstermektedir. Ancak gün içerisinde her saat tren bulabilmek mümkün olmaktadır. Duraklar arası yakın olduğundan genelde kısa süre içerisinde bir duraktan diğer durağa ulaşılabilmektedir. İki sefer arası da yaklaşık olarak bir saat olabilmektedir. Ancak bazen yoğun günlerde ek seferler de koyulabiliyor. Böyle zamanlarda da tren saatlerinde az olsa kaymalar oynamalar olabilmektedir. Ancak gece yarısına kadar tren bulabilmek mümkündür.