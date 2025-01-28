Adana Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Adana Otogarı’na Nasıl Gidilir, Hangi Otobüs Gider?

Şehirlerarası yolculuklarda otobüsü tercih edenler için otogarların yerini bilmek önemlidir. Ulaşım seçeneklerini şehir dışı ve şehir içi olmak üzere araştırmanın önemli olduğunu bilmek gerekir. Adana'ya seyahat edenlerin de merkeze ulaşımı için otogar lokasyonu hakkında bilgi edinmesinin önemli olduğunun üzerinde durulması önem taşır. Adana otogar nerede, yol tarifi ile nasıl gidilir ve hangi otobüs gider konusu seyahat sürecinde önem taşır.

Adana Otogar Nerede?

Adana, Türkiye için önemli olan ve birçok şehirden ziyaretçi kabul eden şehirlerdendir. Hem tarım hem de ticaret şehirleri arasında yer almasının yanında nüfus yoğunluğu da oldukça fazladır. Çeşitli nedenlerle bu şehre ziyaretçilerin ilgi göstermesi de kaçınılmaz konulardandır. Böyle durumlarda da Adana hakkında bilinmesi gereken noktalardan birisi de otogarın nerede olduğudur.

Son dönemde otobüs seyahatleri Adana'ya ulaşımda oldukça önemli duruma geldi denilebilir. Böyle anlarda otogara gelen otobüs yolcularının şehir merkezine ulaşımları da önemli konulardandır. Bunun için de tüm lokasyon ve yol tarifi bilgilerine ulaşmak gerekiyor. Adana Şehirlerarası Otobüs Terminali, günümüzde Fevzipaşa Mahallesi'nde bulunmaktadır. Tam adresi olarak ise Fevzipaşa Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı, 01190 Seyhan/ Adana olduğu söylenebilir.

Yol Tarifi ile Adana Otogarı'na Nasıl Gidilir?

Adana otogarına gidebilmek için toplu taşıma kullanılabilir. 174 merkez otogar – Mobilyacılar Sitesi hattı ile ulaşım sağlanabilir. Aynı zamanda 250 Balcalı- Merkez Otogar, 252 Şehir Hastanesi- Balcalı Merkez otogar, 198 Yüreğir Otogar hatları kullanılabilir.