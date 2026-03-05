Adana Şanlıurfa Gaziantep illeri obez çıktı

Dicle Üniversitesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eşref Araç, obezitenin Türkiye'de ve dünyada önemli bir halk sağlığı sorunu haline geldiğini belirtti. Prof. Dr. Araç, "Obeziteyi; ileride diyabet olmanız, kolesterolünüzün ve tansiyonunuzun yüksek olması, bel fıtığı, dizlerde problemler, psikolojik sıkıntılar, safra kesesi hastalıkları, kanserler gibi onlarca hatta yüzlerce hastalığın da öncülü olarak kabul edebilirsiniz. Yani obezseniz, bunlar daha sık görülecek hastalıklardır" dedi. Türkiye'nin obezite oranında Avrupa'da ilk sırada yer aldığını ifade eden Prof. Dr. Araç, "Türkiye'de her 3 bireyden 1'i obez. Hatta hafif kiloları da sayarsak yüzde 75'e yakın bir kilo anomalisi bir toplum var. En yüksek oranda diyabet ve obezitesi olan il Adana, ikinci sırada Şanlıurfa, üçüncü sırada Gaziantep. Bu illeri sırasıyla Mersin, Konya, Kayseri, Malatya, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Hatay izliyor. Çünkü bu illerde gurmelik, yemek kültürü biraz daha fazla" diye konuştu.

