Adana Şehir Hastanesi Sağlık üssü oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'En büyük hayalim' dediği şehir hastanelerinden biri olan ve 2017 yılında hizmete açılan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi bugüne kadar yaklaşık 23 milyon kişiye hizmet verdi. Dünyanın en ileri teknolojisine sahip deprem izolatörleri sayesinde, yaşanması olası en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında bile tüm operasyonel faaliyetlerin aksama olmadan devam eden hastane kaliteli, teknolojik ve fiziki imkânlarıyla hastalara şifa oluyor. Bugüne kadar 22 milyon 919 bin kişiye hizmet veren hastanede 89 bin 619 kişi ameliyat edilirken, 142 kişiye karaciğer, 154 kişiye ise böbrek nakli gerçekleştirildi.

KENDİNİ İSPATLADI

Adana Şehir Hastanesi'nin "Sağlık üssü" olduğunu ifade eden Başhekim Prof. Dr. Osman Çiloğlu, "Özellikle bu hastanenin varlığı kendisini ispatladı.

Pandemide bütün bölgeye hizmet veren hastanemiz deprem zamanında da bütün çalışanlarıyla insanlara hizmet etti. Helikopter, uçak ambulanslarla depremzedeler diğer illere sevk edilip tedavileri devam etti. Bir de uzuvlarını kaybeden depremzedelere özel üretilen protezleri takılarak yürümeleri sağlandı" ifadelerini kullandı.