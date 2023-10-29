Adana Şehir Hastanesi’nde, Cumhuriyet’in 100’üncü yılı coşkusu fotoğraf sergisiyle yaşandı

Hastanenin konferans salonundaki etkinliğine Adana Vali Yardımcısı Huriye Küpeli Kan, Yüreğir Kaymakamı Mehmet Aksu, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Yücel Çomu, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ali Tanju Altunsu, Adana Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, başhekim yardımcıları, doktorlar, hemşireler, diğer sağlık çalışanları ve idari çalışanlar katıldı.

Başhekim Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, "100 yıldır aynı aşk ve heyecanla memleketin dört bir yanına şifa oluyoruz, umut oluyoruz. Cumhuriyetimize hayat veriyoruz. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bize armağan olan ve ilelebet yaşayacak Cumhuriyetimizin 100'üncü yılı kutlu olsun. Hep birlikte nice yüzyıllara" dedi.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Halil Nacar da konuşmasında "Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde, Türk milleti dünya tarihinde az görülür bir şey yaptı ve kendi devletini, kendi cumhuriyetini kurdu. Bu kazanımın 100 yıldır yaşıyor olması ve bizlerin de bu dönemi yaşıyor olması, hepimiz için bir ayrıcalık. Cumhuriyetin 100'üncü yılında bu devletin vatandaşlarıyız. Bu çok gurur verici bir şey" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, etkinliğin katılımcıları, hastanede açılan 'Cumhuriyetimizin İlk Yıllarında Sağlık Hizmetleri' başlıklı fotoğraf sergisini gezdi. Sergide, Cumhuriyetin ilk yıllarında verilen sağlık hizmetlerini ve günümüzde gelinen noktayı anlatan 26 fotoğraf yer aldı. Cumhuriyet'in 100'üncü yılı kutlama pastasının da kesildiği etkinlikte, ayrıca katılımcılar anı defterine düşüncelerini yazdı.